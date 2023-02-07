PTT müjdeyi duyurdu: Bunu yapanlar 2.750 TL maaşa bağlanacak







VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM PARASI







Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık maaşı devam ediyor. Edinilen bilgilere göre maaş miktarında artış yaşandı. Peki 2 bin 715 TL yardım parası nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen yüzde 40 ve üstünde engelli vatandaş ve anne ya da babasını kaybeden çocuklar için verilen yardım parası miktarı 2 bin 88 TL 61 kuruştan 2 bin 715 TL 19 kuruşa yükseltildi. Maaştan faydalanmak isteyen kişilerin sosyal güvencesi olmaması, bir gelir ve maaşının olmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamak, gelir elde edilebilecek taşınır ya da taşınmaz bir malın olmaması ve aylık ortalama gelirin belirlenmiş muhtaç aylığının miktarını geçmemesi gerekiyor.Eğer hak sahibi kişi vefat ederse, muhtaçlığı ortadan kalkarsa, bakım altına alınırsa, anne ya da babası olmayan çocuklar 18 yaşını, lise eğitimi görenler 20, üniversite eğitimi görenler 25 yaşını geçerse, üzerlerine kayıtlı lüks sınıf bir araç tespit edilirse muhtaç maaşı miktarının 170 katının geçilmesi halinde ilk aydan itibaren yardım parası kesiliyor. Muhtaç maaşı almak isteyen kişiler başvuru formlarını eksiksiz ve doğru şekilde tamamladıktan ve engelli olan vatandaşlar sağlık raporlarını da forma ekledikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğüne posta yoluyla ya da şahsen giderek başvurularını yapabilecekler.