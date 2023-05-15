Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni destek ödemeleri için detaylar açıklanırken başvuru yapanların hangi ödemeden faydalanabileceği belirtildi. Yeni ödemeden kimler faydalanabilir? Yeni ödeme hakkı sağlanan kişiler ve tüm detaylar... PTT aracılığıyla sağlanan ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere sunuluyor. 65 yaş üzeri vatandaşların ilgisini çeken bu ödemeler ekonomik sıkıntıların rahatlamasına yardımcı olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilecek olan nakit destek için merak edilenler haberimizde.
GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 22:43
PTT müjdeyi verdi! Yeni destek ödemesine başvuranlara 2.604 TL nakit yardım! Elini hızlı tutan kazanır
İhtiyaç sahiplerine devlet tarafından yeni destek ödemeleri gelmeye devam ederken PTT'den yeni destek ödemesine dair açıklamalar geldi. Mevcut yardım ödemeleri sağlanırken yeni ödemelerde yüzleri güldürdü.
GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 22:43