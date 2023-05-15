PTT müjdeyi verdi! Yeni destek ödemesine başvuranlara 2.604 TL nakit yardım! Elini hızlı tutan kazanır













65 YAŞ VE ÜZERİNE 2.604 TL

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni destek ödemeleri için detaylar açıklanırken başvuru yapanların hangi ödemeden faydalanabileceği belirtildi. Yeni ödemeden kimler faydalanabilir? Yeni ödeme hakkı sağlanan kişiler ve tüm detaylar... PTT aracılığıyla sağlanan ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere sunuluyor. 65 yaş üzeri vatandaşların ilgisini çeken bu ödemeler ekonomik sıkıntıların rahatlamasına yardımcı olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilecek olan nakit destek için merak edilenler haberimizde.-65 yaşını doldurmuş olmak -Herhangi bir sosyal güvence sahibi olmamak -SGK prim ödemesi olmayanlar -2022 senesiyle beraber belirlenen muhtaçlık aylığı alan vatandaşlar bahsi geçen ödemeden faydalanabilecek.