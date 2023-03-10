PTT musluğu fulledi! 18-69 yaş arasına başvurular açıldı: 20.000 TL verilecek!

PTT, 70 yaş altı kişilerin 23 bin TL tutarında karşılıksız ve geri ödemesiz yardım almaya hak kazandığını duyurdu. Bu yardım, belirli koşulları sağlayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere sunuluyor. Bu desteğe başvurmak isteyenlerin, başvuru süresi sona ermek üzere olduğu için acele etmeleri gerekiyor.
Başvuru Süreci
Devlet yardımı ödemeleri için başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülüyor. Bu ödemelerin yapıldığı kanallardan biri olan PTT, katılım koşullarını açıkladı. PTT'den nakit destek ödemelerine başvurmak için e-Devlet portalı ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ziyaret edilmeli.