Finans
10 Mart 2023 - 20:30

PTT musluğu fulledi! 18-69 yaş arasına başvurular açıldı: 20.000 TL verilecek!

PTT'den, 70 yaş altı uygun başvuru sahiplerine 23 bin TL tutarında geri ödemesiz yardım

Finans
10 Mart 2023 - 20:30
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PTT musluğu fulledi! 18-69 yaş arasına başvurular açıldı: 20.000 TL verilecek!
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PTT, 70 yaş altı kişilerin 23 bin TL tutarında karşılıksız ve geri ödemesiz yardım almaya hak kazandığını duyurdu. Bu yardım, belirli koşulları sağlayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere sunuluyor. Bu desteğe başvurmak isteyenlerin, başvuru süresi sona ermek üzere olduğu için acele etmeleri gerekiyor.

 

Başvuru Süreci



Devlet yardımı ödemeleri için başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülüyor. Bu ödemelerin yapıldığı kanallardan biri olan PTT, katılım koşullarını açıkladı.  PTT'den nakit destek ödemelerine başvurmak için e-Devlet portalı ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ziyaret edilmeli.

PTT'den, 70 yaş altı uygun başvuru sahiplerine 23 bin TL tutarında geri ödemesiz yardım

Aile Destek Yardımı

Bakanlık tarafından sağlanan destek ödemelerinden biri Aile Destek Yardımı ödemesi. Bu ödemeden, emekli ve asgari ücretliler de dahil olmak üzere dar gelirli ve geçim sıkıntısı çeken birey ve aileler yararlanabilir. Bakanlık kısa bir süre önce Mart ayı için Aile Yardımı ödeme miktarlarını netleştirdi. 70 yaşın altındaki kişiler, kişi başına düşen gelirlerine göre PTT'den aylık destek ödemesi alabilir. Aylık destek miktarı, başvuru sahibinin aylık kişi başına düşen gelirine bağlı olarak 1.250 TL ile 850 TL arasında değişiyor. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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