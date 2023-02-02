Kredi
02 Şubat 2023 - 20:45

PTT muslukları açtı! Para arayan emeklilere tamı tamına 20.000 TL nakit para ödenecek! Bunu yapan hemen alır

PTT'den kredi kampanyası! Uygun geri ödeme koşulları ile ihtiyacınıza uygun krediyi PTT'den çekebilirsiniz. 20000 TL anında kredi imkanının detayları haberimizde...

Kredi
02 Şubat 2023 - 20:45
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PTT muslukları açtı! Para arayan emeklilere tamı tamına 20.000 TL nakit para ödenecek! Bunu yapan hemen alır
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PTT, TC kimlik numarasının son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 20.000 TL'ye kadar nakit destek sağlamak amacıyla kredi kampanyası başlattı. 

PTT'DEN 20.000 TL'YE KADAR NAKİT DESTEĞİ SAĞLANIYOR! 

Türkiye Posta Teşkilatı (PTT), sosyal yardım ve destek için ihtiyaç sahiplerine müjdeyi verdi. PTT'nin resmi sitesinde yayınlanan duyuruda, son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanacağı açıklandı. PTT, bu desteği sınırlı sayıda vatandaşa verme amacıyla özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 



 

PTT

 

5 DAKİKA İÇİNDE BAŞVURABİLİRSİNİZ!

PTT'nin bu kampanyası, kredi başvurularının 5 dakika içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor. PTT'nin önerdiği kredi kampanyasına katılmak için, vatandaşlar PTT şubelerine bizzat giderek başvuruda bulunulabiliyor. PTT, kredi kampanyasına katılacak olan kişilere kendi bankaları üzerinden ödeme yapılabileceğini duyurdu. 

 

SMS İLE BAŞVURU DA MÜMKÜN!

PTT'nin kampanyasına katılmak için, SMS yöntemi ile de kredi başvurusu yapabiliyor. PTT'ye kredi başvurusu yapanlar, uygun faiz oranları ile geri ödeme yapabiliyor. PTT, bu kampanyasına katılan kişilere kredinin anlık olarak ödemesi ile işlemlerinin tamamlanmasını sağlıyor. PTT, bu kredi kampanyasıyla, ihtiyaç sahiplerine özel bir desteğin sağlanmasının yanı sıra, ciddi bir tasarruf sağlamalarına yardımcı oluyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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