PTT, TC kimlik numarasının son hanesi 0,2,4,6,8 olanlara 20.000 TL'ye kadar nakit destek sağlamak amacıyla kredi kampanyası başlattı.
Kredi
02 Şubat 2023 - 20:45
PTT muslukları açtı! Para arayan emeklilere tamı tamına 20.000 TL nakit para ödenecek! Bunu yapan hemen alır
PTT'den kredi kampanyası! Uygun geri ödeme koşulları ile ihtiyacınıza uygun krediyi PTT'den çekebilirsiniz. 20000 TL anında kredi imkanının detayları haberimizde...
Kredi
02 Şubat 2023 - 20:45
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PTT'DEN 20.000 TL'YE KADAR NAKİT DESTEĞİ SAĞLANIYOR! Türkiye Posta Teşkilatı (PTT), sosyal yardım ve destek için ihtiyaç sahiplerine müjdeyi verdi. PTT'nin resmi sitesinde yayınlanan duyuruda, son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlanacağı açıklandı. PTT, bu desteği sınırlı sayıda vatandaşa verme amacıyla özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.PTT'nin bu kampanyası, kredi başvurularının 5 dakika içinde gerçekleştirilmesini sağlıyor. PTT'nin önerdiği kredi kampanyasına katılmak için, vatandaşlar PTT şubelerine bizzat giderek başvuruda bulunulabiliyor. PTT, kredi kampanyasına katılacak olan kişilere kendi bankaları üzerinden ödeme yapılabileceğini duyurdu.
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