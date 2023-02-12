PTT'nin yardım kutusundan 20.000 TL çıktı! Listede adı soyadı olan hemen alabilir!

Emekli olup nakit ihtiyacını acil şekilde karşılamak isteyen vatandaşlar hangi kurumlardan kredi alabileceklerini araştırıyor. Yapılan kampanyalara göre PTT emekli vatandaşların uygun şekilde kredi çekebilmeleri için yeni bir kampanya başlattı. Peki PTT üzerinden emekli kredisi nasıl çekilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT EMEKLİ VATANDAŞLAR İÇİN KREDİ DESTEĞİPTT tarafından yapılan habere göre Aktif Bank aracılığıyla yapılan kredi hizmeti kapsamında 10 bin TL, 20 bin TL, 30 bin TL ve 50 bin TL kredi ödemeleri emekli vatandaşlar için veriliyor. Emekli vatandaşlar kredilerini kimlik kartları ile alabiliyorlar. En önemli şart emekli vatandaşın 80 yaşından küçük olması gerektiği ile ilgili. Aynı zamanda kredi çekecek vatandaştan kefil, ipotek, teminat talep edilmiyor.
Kredi için başvurular SMS yoluyla yapılabiliyor. 3050 numarasına PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra kimlik numarası ve boşluk bırakarak gün, ay, sene şeklinde doğum tarihi yazılarak gönderilmesi gerekiyor. Başvuru sonucu ile ilgili tarafınıza geri dönüş sağlandıktan sonra en yakın PTT şubesine giderek sizden talep edilen belgeleri sunmanız gerekiyor. Sonrasında da kimlik numaranızın son rakamına göre belirlenen günde kredi ödemenizi alabileceksiniz. Yapılan kredi başvurusu 36 ay vadeli ve uygun faizli olarak emekli vatandaşa sunuluyor.