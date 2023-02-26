Finans
26 Şubat 2023 - 23:59

PTT ödeme yapacak! Yaşlı, engelli, öğrenci ve ihtiyaç sahibi herkes yararlanabilir...TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile hemen başvurun

Devlet sosyal yardım çeşitlerini gün geçtikçe arttırırken yaşlı, öğrenci, engelli ve hasta olan her ihtiyaç sahibine destek ödemeleri başlatıldı. PTT'den düzenli olarak alınabilecek sosyal destekler için başvuru şartları belli oldu. PTT üzerinden yapılacak sosyal destek başvuruları nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin detaylar...

Finans
26 Şubat 2023 - 23:59
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PTT ödeme yapacak! Yaşlı, engelli, öğrenci ve ihtiyaç sahibi herkes yararlanabilir...TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile hemen başvurun
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Vatandaşlara devlet yardım eli uzatmaya devam ederken PTT üzerinden sosyal yardım başvuruları açıklandı. Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılacağına ilişkin internet üzerinden araştırmalar sıklık kazanırken PTT ödemeler hakkında merak edilenler değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır.

PTT SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

PTT'den destek parası ya da sosyal yardım alabilmek için gerekli şartlara uygun olunması gerekir. Başvuru yapılacak olan sosyal destek bölümünün başvuruları nereden kabul edildiğine dikkat etmek gerekir. E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama bölümünden destek başlığından başvuru ekranına geçiş yapılır.



sosyal destek

SOSYAL YARDIM ŞARTLARI

Yardımlardan yararlanabilmek için sosyal destek ödemelerinde şartlar değişkenlik gösterebilir. Fakat genel olarak sosyal güvencesinin olmaması, hanedeki gelirin kişi başına düşen tutarın asgari ücretin üçte birinden az olması gerekçeleri başta gelir. Bu şartlara uygun olanlar anında başvuru onaylanmasıyla beraber ödemeleri PTT üzerinden temin edebilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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