PTT ödeme yapacak! Yaşlı, engelli, öğrenci ve ihtiyaç sahibi herkes yararlanabilir...TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile hemen başvurun







PTT SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU







SOSYAL YARDIM ŞARTLARI

Vatandaşlara devlet yardım eli uzatmaya devam ederken PTT üzerinden sosyal yardım başvuruları açıklandı. Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılacağına ilişkin internet üzerinden araştırmalar sıklık kazanırken PTT ödemeler hakkında merak edilenler değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır.PTT'den destek parası ya da sosyal yardım alabilmek için gerekli şartlara uygun olunması gerekir. Başvuru yapılacak olan sosyal destek bölümünün başvuruları nereden kabul edildiğine dikkat etmek gerekir. E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak arama bölümünden destek başlığından başvuru ekranına geçiş yapılır.Yardımlardan yararlanabilmek için sosyal destek ödemelerinde şartlar değişkenlik gösterebilir. Fakat genel olarak sosyal güvencesinin olmaması, hanedeki gelirin kişi başına düşen tutarın asgari ücretin üçte birinden az olması gerekçeleri başta gelir. Bu şartlara uygun olanlar anında başvuru onaylanmasıyla beraber ödemeleri PTT üzerinden temin edebilir.