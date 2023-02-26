Vatandaşlara devlet yardım eli uzatmaya devam ederken PTT üzerinden sosyal yardım başvuruları açıklandı. Sosyal yardım başvuruları nasıl yapılacağına ilişkin internet üzerinden araştırmalar sıklık kazanırken PTT ödemeler hakkında merak edilenler değerli okurlarımız için haberimizde yer almaktadır.
Finans
26 Şubat 2023 - 23:59
PTT ödeme yapacak! Yaşlı, engelli, öğrenci ve ihtiyaç sahibi herkes yararlanabilir...TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile hemen başvurun
Devlet sosyal yardım çeşitlerini gün geçtikçe arttırırken yaşlı, öğrenci, engelli ve hasta olan her ihtiyaç sahibine destek ödemeleri başlatıldı. PTT'den düzenli olarak alınabilecek sosyal destekler için başvuru şartları belli oldu. PTT üzerinden yapılacak sosyal destek başvuruları nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin detaylar...
Finans
26 Şubat 2023 - 23:59