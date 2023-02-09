PTT ödemelere hız verdi! Yeni kredi paketiyle 100.000 TL destek sağlanacak

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlayan kredi
paketi, uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri sunuyor. PTT, Ziraat Bankası veya Vakıfbank'ta hesabı olan vatandaşlar, 24 ay geri ödemeli 100.000 TL'ye kadar kredi için başvuruda bulunabilir. Başvuru için ise şubeye gidilebilir, mobil uygulama kullanılabilir ya da SMS gönderilebilir.
Ziraat Bankası ve Vakfbank, devlet bankası olmaları nedeniyle emeklilerin tercih ettiği kurumların başında geliyor. Emekli maaşınızı PTT aracılığıyla alıyorsanız, Aktif Bank üzerinden başvuru yaparak bir kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakfbank'tan da ödeme alınabilir.
PTT Kredi Kampanyası Detayları
Emekli maaşınızı PTT'ye geçirdikten sonra cep telefonunuzdan mesaj göndererek, başvuru yapma seçeneği sunuluyor. Emekli kredisi alıp almadığınızı öğrenmek için PTT yazıp, bir boşluk bıraktıktan sonra TC Kimlik numaranızı yazarak 3050'ye mesaj gönderebilirsiniz.
Vakfbank ve Ziraat Bankası Üzerinden Başvuru
Nakit kredi kullanacak vatandaşların kendi bankaları üzerinde emekli maaşları varsa, kamu bankaları Ziraat Bankası ve Vakfbank kampanyalarında 100.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunacak. Kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek, 24 ay vadeli kimlik kartlarını kullanarak emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapabilir.