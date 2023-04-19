PTT para dağıtmaya devam ediyor! Başvuruların bitmesine sayılı zaman kaldı!







PTT BAYRAM ÖDENEKLERİ







PTT aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan ödenekler devam ederken bayram harçlıkları için başvuruların bitmesine sayılı günler kaldı. Peki PTT bayram ödemesi nasıl alınır? Şartlar nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.PTT tarafından bildirilen haberlere göre ihtiyaç sahibi insanlara 2 bin 500 TL bayram harçlığı ödemesi yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için son 3 gün kaldı. Başvuru yapmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranacak.Şartları taşıyan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını oluşturabilecek ve onay bilgisi telefonlarına mesaj olarak gelecek. PTT tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan 2 bin 500 TL ödemeler için başvuru süresine 3 gün kaldı. Başvurular tamamlandıktan sonra ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla yapılacak. Şubelere kimlikle giderek hak sahipleri ödemelerini alacak. Aynı zamanda ödeme ile ilgili sorgulama işlemleri de e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak yapılabilecek.