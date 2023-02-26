PTT para vanasını açtı: Paraya ihtiyacı olana 3.600 TL ödenecek! Hesabınıza bakın

Türkiye'de resmi kurumlar tarafından vatandaşlara yapılan ödemeler devam ediyor

PTT tarafından gelen son duyuruya göre,













2023 yılı emekli ve memur maaş zamlarının ardından hesaplara yatırılacak tutarlara zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.işbirliği ile birlikte 3 bin 600 TL ödemelerin hesaplara yatırılacağını açıkladı ve vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.PTT tarafından yapılan duyuruda, vatandaşların hesaplarını kontrol etmeleri gerektiği ve 3 bin 600 TL tutarında bir ödeme yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca emeklilerin aylıklarını PTT'den almaları durumunda da ödemelerin hesaplara yapılacağı ifade edilmiştir. Kampanya kapsamında, daha önce PTT'den emekli promosyonu alan vatandaşların 750 TL'ye ek olarak 2 bin 750 TL ödeme alacakları açıklanmıştır. Ödemelerin hesaplara yapılmasının ardından vatandaşlar PTT promosyon kampanyasının detaylarını sorgulamaktadırlar. Kampanya, 3 yıl boyunca maaşını emekli maaşını PTT'den alanlara yönelik olarak düzenlenmiştir ve kampanya başvurusu PTT iş yerinden yapılacaktır. Ayrıca, kampanya katılım başvurusunda bulunan müşterilerin, Bankamızda açık kredisi olması ve açık kredilerinde 60 gün üzerinde gecikme bulunmaması gerekmektedir.Kampanya bedeli, 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak kampanya bedelinin hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.