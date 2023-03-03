PTT personel alımını bekleyenler müjde! Yüksek maaşla çalışacak 55 bin personel alınıyor: Başvuru ekranı açıldı!

PTT'nin 55 bin personel alımı yapacağı haberleri yayınlandı. PTT personel alımı için başvuru şartları ve gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiler ise haberlerde yer alıyor. Başvuru ekranının açıldığı belirtilirken, PTT'nin yüksek maaşlarla personel alımı yapacağı da vurgulandı.
PTT'DE ÇALIŞMAK İSTEYEN HERKESE BÜYÜK MÜJDE! YÜKSEK MAAŞLA ÇALIŞACAK 55 BİN PERSONEL ALINIYOR: BAŞVURU EKRANI AÇILDI!Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan pandemi döneminde halk merakla PTT'den haber beklerken PTT alımları askıya alındı. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), haberimizde de yer verdiğimiz personel alımları, başvuru şartları ve evraklar konusunda son zamanların en çok merak edilen konularından biri.
SEÇİMLERDEN ÖNCE ALIMLAR BAŞLAYACAK
PTT, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Adayların bu pozisyonlarda çalışabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Alımların Türkiye genel seçimlerinden önce gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Detaylar haberde yer alıyor.
POSTACI ALIMIBaşvuracak adayların, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonları için özel şartlarının olduğu açıklanmıştır. Bu şartlar arasında; adayın 6 aydan fazla hapis yatmamış olması, erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almıyor olması bulunmaktadır. Ayrıca, alımların Türkiye genel seçimlerinden önce gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Detaylı şartlar ve kadrolara göre gereksinimler, ilgili haberde yer almaktadır. GENEL ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesine göre uygun olmak, hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak, akıl hastalığı ve engel durumunun olmaması, mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmaması, ve emekli olmamak şartları, PTT şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı için gereken şartlardır.