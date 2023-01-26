Emekliler Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) gelen son haberlere çok sevindi. Kamu ve özel bankaların birbiri ardında açıkladığı emekli maaş promosyon kampanyaları yılbaşından itibaren yenilenmişti. Bu kapsamda PTT, hem kamu bankaları hem de özel bankalara karşı rekabet ortamı oluşturdu ve güncellediği promosyon kampanyası rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Kimlik kartlarını PTT şubelerine getiren emekliler, PTT'ye üç yıllık maaş sözü vermeleri halinde promosyon ödeneklerinde alabilecek. PTT'nin emekli maaş promosyon kampanyası Ocak ayı içerisinde başlatılmıştır. Kampanya başvurusunun PTT iş istasyonundan yapılacağı açıklandı. PTT'den maaş alan müşteriler promosyonlardan faydalanabilmektedir.
Finans
26 Ocak 2023 - 17:20
PTT promosyon yarışına girdi! Maaşını PTT'den alanlar çok şanslı! O ödemeyi hemen alacaklar! İşte PTT promosyon rakamı ve şartları
Bankaların maaş promosyonlarında yükseltme kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca vatandaşın emekli olmak istediği EYT düzenlemesi de neredeyse netleşiyor. EYT düzenmesinin detaylarının gün yüzüne çıkmasıyla birlikte PTT'de bankalarla rekabete girdi ve rekor promosyon rakamlarını müşterilerine sundu. İşte PTT promosyon rakamı ve şartları..
Finans
26 Ocak 2023 - 17:20