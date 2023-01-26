Finans
26 Ocak 2023 - 17:20

PTT﻿ promosyon yarışına girdi! Maaşını PTT'den alanlar çok şanslı! O ödemeyi hemen alacaklar! İşte PTT promosyon rakamı ve şartları

Bankaların maaş promosyonlarında yükseltme kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca vatandaşın emekli olmak istediği EYT düzenlemesi de neredeyse netleşiyor. EYT düzenmesinin detaylarının gün yüzüne çıkmasıyla birlikte PTT'de bankalarla rekabete girdi ve rekor promosyon rakamlarını müşterilerine sundu. İşte PTT promosyon rakamı ve şartları..

Finans
26 Ocak 2023 - 17:20
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PTT﻿ promosyon yarışına girdi! Maaşını PTT'den alanlar çok şanslı! O ödemeyi hemen alacaklar! İşte PTT promosyon rakamı ve şartları
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Emekliler Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) gelen son haberlere çok sevindi. Kamu ve özel bankaların birbiri ardında açıkladığı emekli maaş promosyon kampanyaları yılbaşından itibaren yenilenmişti. Bu kapsamda PTT, hem kamu bankaları hem de özel bankalara karşı rekabet ortamı oluşturdu ve güncellediği promosyon kampanyası rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Kimlik kartlarını PTT şubelerine getiren emekliler, PTT'ye üç yıllık maaş sözü vermeleri halinde promosyon ödeneklerinde alabilecek.

PTT'nin emekli maaş promosyon kampanyası Ocak ayı içerisinde başlatılmıştır. Kampanya başvurusunun PTT iş istasyonundan yapılacağı açıklandı. PTT'den maaş alan müşteriler promosyonlardan faydalanabilmektedir.



PTT emekli maaşı promosyon rakamı ve şartları

PTT EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI

PTT tarafından emekli vatandaşlar için verilen promosyon rakamları şöyle:

3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlar 3.000 TL'lik promosyon ödemesi yapılacak.

3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara ise 3.500 TL promosyon desteği sağlanacak.

7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL destek verilirken 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara da 5.000 TL promosyon verilecek.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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