PTT﻿ promosyon yarışına girdi! Maaşını PTT'den alanlar çok şanslı! O ödemeyi hemen alacaklar! İşte PTT promosyon rakamı ve şartları













PTT EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI

Emekliler Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndan (PTT) gelen son haberlere çok sevindi. Kamu ve özel bankaların birbiri ardında açıkladığı emekli maaş promosyon kampanyaları yılbaşından itibaren yenilenmişti. Bu kapsamda PTT, hem kamu bankaları hem de özel bankalara karşı rekabet ortamı oluşturdu ve güncellediği promosyon kampanyası rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Kimlik kartlarını PTT şubelerine getiren emekliler, PTT'ye üç yıllık maaş sözü vermeleri halinde promosyon ödeneklerinde alabilecek. PTT'nin emekli maaş promosyon kampanyası Ocak ayı içerisinde başlatılmıştır. Kampanya başvurusunun PTT iş istasyonundan yapılacağı açıklandı. PTT'den maaş alan müşteriler promosyonlardan faydalanabilmektedir.PTT tarafından emekli vatandaşlar için verilen promosyon rakamları şöyle: 3.500 TL'nin altında emekli maaşı alanlar 3.000 TL'lik promosyon ödemesi yapılacak. 3.500 TL ile 7.500 TL arası emekli maaşı alanlara ise 3.500 TL promosyon desteği sağlanacak. 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli maaşı alanlara 4.500 TL destek verilirken 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara da 5.000 TL promosyon verilecek.