PTT son dakika duyurdu: Seferberlik nedeniyle ücretsiz olacak













Yurt içi Kargo da harekete geçti

PTT yardımları karşılıksız götüreceğini bildirdi. Depremde seferberlik devam ediyor. Depremde zarar görenlere gönderilen şahsi destek yardımları ücret karşılığı beklenmeden götürülecek.PTT ve Yurt İçi Kargo, Kahramanmaraş'taki büyük deprem sonrasında deprem alanına destekte bulunmak amacıyla kampanya başlattı. PTT, deprem alanına götürülmesi beklenen kişisel destek ürünlerini karşılıksız götüreceğini bildirdi. Aynı bildiri Yurt İçi Kargo tarafından da deprem için yapılan yardımları ücretsiz olarak taşıyacağını belirtti. PTT, deprem alanına götürülecek destekler için yürüttüğü kampanyayı bildirdi. PTT, kişisel desteklerinizi deprem alanlarına karşılıksız olarak götürecek.Yurt içi Kargo, deprem için yapılan yardımları kabul edip ücretsiz olarak götürmeye başladı. Şirket, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak yardımların ücretsiz taşınmasını duyurdu. Yardımların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile birlikte yapılacağı belirtildi. Herhangi bir Yurt içi Kargo şubesine gönderilmek istenen yardım kolisi getirilebilir. Yetkililer, yardımların listeye uygun olmasının önemli olduğunu ve ikinci el ürünlerin ya da listede olmayanların zarar vermemesini hatırlattı. Yardım kapsamında ise eldiven, mont, bot, bere, temizlik malzemeleri, battaniye, powerbank, konserve gıda, çocuk bezi, çocuk maması gibi ürünler bulunuyor. Yurt İçi Kargo, depremde zarar görenlerin dertlerini minimize etmek için iş birliği yapıyor. Yurttaşlar yardım kolisini istedikleri Yurt İçi Kargo şubesine getirebilir. Hükümet tarafınca bildirilen kurallara ve listeye uygun yardımlarınız #SözVerdiğimizGibi etiketi altında en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.