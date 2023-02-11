PTT şubeleri dolup taştı! Her haneden bir kişi SMS gönderecek: Ödemeler başladı

PTT üzerinden emekli vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunmaya devam ederken 80 bin TL kadar emekli kredisi hazırlandığı bilgisi verildi. 24 ay vadeli kredi ödemesiyle beraber emekli olan vatandaşların kredi notu düşük olmasıyla beraber Aktif Bank ile işlemler tamamlanır. İşte, PTT ihtiyaç kredisi için merak edilenler haberimizde.
PTT EMEKLİ KREDİSİPTT üzerinden emekli kredisi alacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyaya katılım sağlanabilir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olanlar için PTT şubelerine gidilerek gişe işlemlerinden kredi başvurusu yapılabilir.
PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirilecek olan kişiler mesaj yöntemiyle beraber kredi kampanyasından faydalanabilir.