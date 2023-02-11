Finans
11 Şubat 2023 - 23:45

PTT şubeleri dolup taştı! Her haneden bir kişi SMS gönderecek: Ödemeler başladı

PTT tarafından yeni kampanyalar düzenlenirken 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi imkanı sunduğunu duyurdu. PTT emeklilere öyle bir imkan sağladığı vatandaşlar şubelere akın etti. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli maaşlarının hesaplarına ödemeler yatırıldı. İşte, PTT ihtiyaç kredisi için detaylar haberimizde yer almaktadır.

Finans
11 Şubat 2023 - 23:45
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PTT şubeleri dolup taştı! Her haneden bir kişi SMS gönderecek: Ödemeler başladı
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PTT üzerinden emekli vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunmaya devam ederken 80 bin TL kadar emekli kredisi hazırlandığı bilgisi verildi. 24 ay vadeli kredi ödemesiyle beraber emekli olan vatandaşların kredi notu düşük olmasıyla beraber Aktif Bank ile işlemler tamamlanır. İşte, PTT ihtiyaç kredisi için merak edilenler haberimizde.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT üzerinden emekli kredisi alacak olan tüm vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyaya katılım sağlanabilir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olanlar için PTT şubelerine gidilerek gişe işlemlerinden kredi başvurusu yapılabilir.



PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirilecek olan kişiler mesaj yöntemiyle beraber kredi kampanyasından faydalanabilir.

ptt şubelerinden kredi fırsatı

KISA MESAJ İLE KREDİ KULLANIMI

Kısa mesaj göndererek PTT üzerinden kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden PTT yazarak boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazılarak 3050 numarasına mesaj gönderimi yapılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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