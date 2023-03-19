PTT şubelerine uğrayan sosyal yardımı kapacak! Her aileye 1.250 TL yardım var: Almak için sadece bu gerekli!







PTT ÖDEMELERİ YAPMAYA BAŞLADI







SOSYAL YARDIMLARA ZAM HABERİ

Son dönemlerde gündemde yer alan sosyal yardımların ödemeleri artışa geçerken bakanlık başvuru yapan herkese 1250 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Zamlardan etkilenen ödeme türlerinden olan ‘Türkiye Aile Destek Programı’ ödemeleri mart ayı için başlarken bakanlık ödemelere dair yeni bilgileri paylaştı.Haziran ayıyla beraber yürürlüğe giren, temmuz ayında ise Kurban Bayramı'ndan önce ilk ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Mart ayı ödemelerinin gerçekleşeceği bakanlık gözlerin bir kez daha bu destek üzerinden başvuruların yapılacağı bilgisi verildi. Sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılığıyla yararlanılan ödemeler için e devlet üzerinden başvuruda yapılması mümkün.450 TL ve altında olanlara 1.250 TL 450 TL – 911,15 TL arasında olanlara 1.100 TL 911,15 TL ─ 1372,30 TL arasında bulunanlara 950 TL 1372, 30 TL ─ 2835,60 TL arasında olanlara 850 TL