Son dönemlerde gündemde yer alan sosyal yardımların ödemeleri artışa geçerken bakanlık başvuru yapan herkese 1250 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Zamlardan etkilenen ödeme türlerinden olan ‘Türkiye Aile Destek Programı’ ödemeleri mart ayı için başlarken bakanlık ödemelere dair yeni bilgileri paylaştı.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 20:00
PTT şubelerine uğrayan sosyal yardımı kapacak! Her aileye 1.250 TL yardım var: Almak için sadece bu gerekli!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aylık 1.250 TL ödeme duyurular peş peşe gelirken herkes PTT şubelerine akın etti. Sosyal destek programı kapsamında mart ayı ödemeleri başladı. Kimler bu ödemelerden faydalanabilir? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar geldi.
YAŞAM
19 Mart 2023 - 20:00