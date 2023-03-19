YAŞAM
19 Mart 2023 - 20:00

PTT şubelerine uğrayan sosyal yardımı kapacak! Her aileye 1.250 TL yardım var: Almak için sadece bu gerekli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aylık 1.250 TL ödeme duyurular peş peşe gelirken herkes PTT şubelerine akın etti. Sosyal destek programı kapsamında mart ayı ödemeleri başladı. Kimler bu ödemelerden faydalanabilir? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar geldi.

YAŞAM
19 Mart 2023 - 20:00
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PTT şubelerine uğrayan sosyal yardımı kapacak! Her aileye 1.250 TL yardım var: Almak için sadece bu gerekli!
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Son dönemlerde gündemde yer alan sosyal yardımların ödemeleri artışa geçerken bakanlık başvuru yapan herkese 1250 TL ödeme yapılacağını açıkladı. Zamlardan etkilenen ödeme türlerinden olan ‘Türkiye Aile Destek Programı’ ödemeleri mart ayı için başlarken bakanlık ödemelere dair yeni bilgileri paylaştı.

PTT ÖDEMELERİ YAPMAYA BAŞLADI

Haziran ayıyla beraber yürürlüğe giren, temmuz ayında ise Kurban Bayramı'ndan önce ilk ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı. Mart ayı ödemelerinin gerçekleşeceği bakanlık gözlerin bir kez daha bu destek üzerinden başvuruların yapılacağı bilgisi verildi. Sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılığıyla yararlanılan ödemeler için e devlet üzerinden başvuruda yapılması mümkün.



sosyal destek ödemelerine zam

SOSYAL YARDIMLARA ZAM HABERİ

450 TL ve altında olanlara 1.250 TL

450 TL – 911,15 TL arasında olanlara 1.100 TL

911,15 TL ─ 1372,30 TL arasında bulunanlara 950 TL

1372, 30 TL ─ 2835,60 TL arasında olanlara 850 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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