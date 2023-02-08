PTT şubesine giden boş çıkmayacak: Bu kişilere koşulsu 50.000 TL ödeme müjdesi!

Aktif Bank aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara PTT'den yeni bir kredi
duyuruldu. Kredi vadesi 36 aydır ve kefil gösterme zorunluluğu yoktur. Nakite ihtiyacınız varsa lütfen bu fırsatı değerlendirin PTT, kredi kampanyasını sosyal medya ve SMS yoluyla bildirdi. Yeni kredi kampanyasına ilişkin ihtiyaç sahipleri kefil veya koşulsuz kredi kullanabiliyor. Ayrıca, kolay geri ödeme yöntemleri ve programlarıyla birlikte uygun faiz ve yüksek kredilendirme oranıyla acil nakit ihtiyaçlarına yönelik çözüm sağlanacak.
PTT'DEN 50.000 TL KREDİ İMKANI
PTT ile Aktif Bank arasında varılan anlaşma ile kullanım haklarının teminatsız ve şartsız devri gündeme alındı. Uygun faiz oranlarına sahip krediler ihtiyaç sahipleri için anında hesaplara nakit para ekleyecek. Bu sayede ihtiyaç sahiplerine yardım edilecek.
PTT'ye hazır nakde yönelik kredilerden yararlanma fırsatı verildi. Bu yeni paket, kredi notu daha düşük olan kişilere kredi limiti sağlayacaktır. Kredi notu az olan vatandaşlar, bu krediler için maksimum 50.000 TL limit olmak üzere 24 ay vadeli kredi alabilmektedir.
EMEKLİLERE PTT KREDİSİ
Emeklilere, emekli maaşlarını PTT'ye yatırmaları şartıyla kredi verilmektedir. Başka bankalara kredi veya kredi kartı borcu olan kişiler, PTT'den kredi kullanarak bütün borçlarını bir kerede kapatabilirler. Bireysel müşteriler PTT şubelerinde kimliklerini kullanarak anında kredi başvurusu yapabilirler. Ayrıca şubeye gitmeden de cep telefonlarına SMS ile anında kredi başvurusunda bulunabiliyorlar. Kredi onayı dakikalar içerisinde cep telefonunuza SMS ile gönderilecektir. Bu sayede krediyi hemen kullanabilirler.
50.000 TL PTT KREDİ BAŞVURUSU
PTT'den 50.000 TL acil kredi başvurusu yapmak için kimliğinizle birlikte bir PTT şubesine gitmeniz yeterli. Ancak PTT şubesine gitmeden doğrudan evden kredi başvurusu yapmayı tercih ederseniz SMS ile de başvuru yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına "PTT" boşluk "TCKN" yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderin. Başvurunuz kısa sürede değerlendirilecek ve size bilgi mesajı gönderilecektir. Gelen mesajın olumlu olması halinde siz en yakın PTT şubesine kimliğinizle birlikte giderek kredinizi hesabınızdan hemen alabilirsiniz.
PTT 50.000 TL KREDİ BAŞVURU KOŞULLARI
PTT'nin 50 bin TL'ye kadar kaynak sağlayacağı kredi kampanyası ile ilgili bir takım şartlar da açıklandı. Borçlanmak isteyen emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını PTT'ye aktarmakla yükümlü. Ayrıca emekli olacak kişinin 82 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer alıyor. Bankaların genel olarak emekliler hariç vatandaşlara uyguladığı şartları da ortaya koydu. Garanti veya teminat şartı aranmayan kredilerin detaylarında, krediyi kullanan kişinin gelir belgesi olması gerektiği bildirildi.