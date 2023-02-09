PTT toplu para ödemesine başladı: Yıllarca paranız birikmiş olabilir







PTT FATURA DESTEĞİ NE KADAR?











PTT FATURA DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

PTT FATURA ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?

PTT, kampanyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteği ile birlikte kullanıma sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemesine olanak sağlayan kampanyayla ilgili açıklama yaptı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlar fatura için PTT şubelerine başvurmak zorunda kalacak. Şahsen başvuru yapamayan vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular yoğunken e-devlet ile kolayca başvuru yapabilirsiniz. PTT Sosyal Yardım'dan faydalanmak isteyenlerin son günü beklememesi gerekiyor.Kışın gelmesi ile beraber elektrik ve doğalgaz faturaları da hızla yükselmeye başladı. PTT'den gelen elektrik ve doğalgaz faturaları ile ödeme gücü olmayan vatandaşların ödeme yükü hafifletiliyor. PTT'nin başlattığı kampanyaya herkes başvuru yapabilir. Doğrudan e-devlet veya PTT şubeleri üzerinden yapacağınız PTT fatura desteği taleplerinde 500 TL'den 4300 TL'ye kadar yardım alabiliyorsunuz. Elektrik ve doğalgaz tarife desteği 500 TL'den 1000 TL, 1.500 TL, 3300 TL ve 4300 TL'ye kadar verilmektedir. Vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturaları için gerçekleştirilecek ödenek üst sınırı 4 bin 300 TL şeklinde duyuruldu.PTT ödeme yardımından faydalanmak isteyenlerin e-devlet sisteminden kendi hesaplarına giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasına gidilerek internet sitesine bağlanmaları gerekmektedir. Kimlik doğrulama işleminden sonra PTT sosyal destek kampanyasından faydalanabilirsiniz. Tutar, PTT kartına yatırılan ödeme hakkı ile belirlenir.PTT fatura ödeme desteğinden yararlanabilmek için ilk şart olarak T.C vatandaşlığının olması istenmektedir. Ayrıca, e-devlet üzerinden kayıt olmak ve doğalgaz arzında ikamet etmek gerekiyor. Aynı zamanda ev kaydı gerektirir. Diğer bir durum ise, hak saihibi olduğuna Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın karar vermesidir.