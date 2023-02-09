Finans
09 Şubat 2023 - 19:30

PTT toplu para ödemesine başladı: Yıllarca paranız birikmiş olabilir

Son dönemde yaşanan ekonomik krizden kaynaklı vatandaşlarının yaşadığı zorluklar nedeniyle devletin birçok yardım paketine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın faturası devlet tarafından destekleniyor. Elektrik ve gaz faturalarınızı ödemek, özellikle sert kış havalarında giderek zorlaşıyor. Bu zorluklarla mücadele eden ailelere PTT'den bir müjde var. Enflasyon ve fiyatlar yükselirken vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu noktada devletin başlattığı bir sosyal yardım kampanyasına PTT üzerinden para yatırılmıştır.

Finans
09 Şubat 2023 - 19:30
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PTT toplu para ödemesine başladı: Yıllarca paranız birikmiş olabilir
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PTT, kampanyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteği ile birlikte kullanıma sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemesine olanak sağlayan kampanyayla ilgili açıklama yaptı.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlar fatura için PTT şubelerine başvurmak zorunda kalacak. Şahsen başvuru yapamayan vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular yoğunken e-devlet ile kolayca başvuru yapabilirsiniz. PTT Sosyal Yardım'dan faydalanmak isteyenlerin son günü beklememesi gerekiyor.

PTT FATURA DESTEĞİ NE KADAR?

PTT Sosyal Yardım



Kışın gelmesi ile beraber elektrik ve doğalgaz faturaları da hızla yükselmeye başladı. PTT'den gelen elektrik ve doğalgaz faturaları ile ödeme gücü olmayan vatandaşların ödeme yükü hafifletiliyor. PTT'nin başlattığı kampanyaya herkes başvuru yapabilir. Doğrudan e-devlet veya PTT şubeleri üzerinden yapacağınız PTT fatura desteği taleplerinde 500 TL'den 4300 TL'ye kadar yardım alabiliyorsunuz. Elektrik ve doğalgaz tarife desteği 500 TL'den 1000 TL, 1.500 TL, 3300 TL ve 4300 TL'ye kadar verilmektedir. Vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturaları için gerçekleştirilecek ödenek üst sınırı 4 bin 300 TL şeklinde duyuruldu.

PTT FATURA DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

PTT ödeme yardımından faydalanmak isteyenlerin e-devlet sisteminden kendi hesaplarına giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfasına gidilerek internet sitesine bağlanmaları gerekmektedir. Kimlik doğrulama işleminden sonra PTT sosyal destek kampanyasından faydalanabilirsiniz. Tutar, PTT kartına yatırılan ödeme hakkı ile belirlenir.

PTT FATURA ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?

PTT fatura ödeme desteğinden yararlanabilmek için ilk şart olarak T.C vatandaşlığının olması istenmektedir. Ayrıca, e-devlet üzerinden kayıt olmak ve doğalgaz arzında ikamet etmek gerekiyor. Aynı zamanda ev kaydı gerektirir. Diğer bir durum ise, hak saihibi olduğuna Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın karar vermesidir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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