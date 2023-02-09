PTT toplu para ödemesine başladı: Yıllarca paranız birikmiş olabilir

PTT, kampanyayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteği ile birlikte kullanıma sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemesine olanak sağlayan kampanyayla ilgili açıklama yaptı. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlar fatura için PTT şubelerine başvurmak zorunda kalacak. Şahsen başvuru yapamayan vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular yoğunken e-devlet ile kolayca başvuru yapabilirsiniz. PTT Sosyal Yardım'dan faydalanmak isteyenlerin son günü beklememesi gerekiyor.
PTT FATURA DESTEĞİ NE KADAR?
Kışın gelmesi ile beraber elektrik ve doğalgaz faturaları da hızla yükselmeye başladı. PTT'den gelen elektrik ve doğalgaz faturaları ile ödeme gücü olmayan vatandaşların ödeme yükü hafifletiliyor. PTT'nin başlattığı kampanyaya herkes başvuru yapabilir. Doğrudan e-devlet veya PTT şubeleri üzerinden yapacağınız PTT fatura desteği taleplerinde 500 TL'den 4300 TL'ye kadar yardım alabiliyorsunuz. Elektrik ve doğalgaz tarife desteği 500 TL'den 1000 TL, 1.500 TL, 3300 TL ve 4300 TL'ye kadar verilmektedir. Vatandaşa doğalgaz ve elektrik faturaları için gerçekleştirilecek ödenek üst sınırı 4 bin 300 TL şeklinde duyuruldu.