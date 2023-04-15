PTT tüm vatandaşlara mesaj ile bildirdi! Hesaplara 120 TL para yatırılacak: Ramazanın son haftasında alışveriş müjdesi geldi!







KAMPANYA DETAYLARI











PTT'nin yaptığı açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca yürütülen destek ödemelerine bu kez PTT de katıldı. 81 ilde buna sahip olan tüm vatandaşlara 120 TL'ye kadar ödeme yapılacak.11 ayın sultanı Ramazan'ın son haftasına girildiği son günlerde, PTT'nin attığı bu adım ekonomik kriz ve enflasyon sebebiyle alışveriş ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok vatandaş için bir müjde niteliğinde oldu.PTT, yıllardır ihtiyaç sahiplerine ve dar gelirli insanlara sağladığı sosyal yardımlarla tanınan bir kurum. Bu sefer baharın gelmesi ve indirimlerin başlamasıyla birlikte giyim yardımı kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, tüm PTT kart sahipleri Maestro/Mastercard logolu kartlarıyla gıda veya giyim sektörlerinden 400 TL ve üzeri alışveriş yaptıklarında sonraki her 400 TL'lik alışveriş için 40 TL hesaplarına iade edilecek. Toplamda ise 120 TL iade alabilecekler. Kampanya hakkında daha detaylı bilgi için www.ptt.gov.tr adresine gidilebilir.