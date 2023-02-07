PTT yardım musluğunu açtı: Başvuranlar 2.715 TL'yi kapacak







2.715 TL YARDIM PARASI BAŞLADI







İhtiyaç sahibi vatandaşlar internet üzerinden sosyal yardımlara nasıl faydalanabileceklerini araştırıyor. Peki vatandaşlar 2 bin 725 TL yardım parasına nasıl başvuru yapabilir? Kimler yardımdan faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vakıflar Genel Müdürlüğü yüzde 40 ve üstü engeli olan vatandaşlara ve annesi ya da babası olmayan çocuklara 2 bin 715 TL destek veriyor. Geçtiğimiz sene 2 bin 88 TL 61 kuruş olarak verilen yardım parası bu sene 2 bin 715 TL 19 kuruş oldu. Bu maaştan faydalanmak isteyen vatandaşın sosyal güvencesinin olmaması, bir geliri olmaması, mahkeme kararı ya da kanun ile birlikte bakım altına alınmaması, gelir elde edilecek taşınır ya da taşınmaz bir malının olmaması, aylık ortalama gelirinin muhtaçlık maaşını geçmemesi şartları aranıyor.Maaş alan kişilerin vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması veya bakım altına girilmesi, yetim çocuğun 18, örgün ve lise dengi öğrenimde 20, üniversitede ise 25 yaşının geçilmesi, üstüne kayıtlı lüks sınıf araç ve ruhsat olmaması, verilen muhtaç maaşının 170 katını geçmemesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuru formlarını eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra ve engelli vatandaşın sağlık kurulu raporunu ekledikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğüne posta yoluyla ya da şahsen giderek vermek gerekiyor.