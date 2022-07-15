PTT yardım paraları yattı mı? PTT yardım parası nasıl sorgulanır? PTT yardım paralarını TC kimlik ile sorgulamak artık çok kolay

PTT tarafından vatandaşların hesabına geçirilen yardım paraları merakla araştırılıyor. Peki PTT yardım paralarının şartları nelerdir? PTT Yardım Parası
nasıl sorgulanır? PTT yardım parası kimlere verilmektedir? PTT yardım paraları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT yardım parası şartları
PTT yardım parasına dar gelirli vatandaşlar başvuru yapabilmektedir. Gelir sahibi olan ancak geliri asgari ücret altında olan vatandaşlar da başvuru yapabilir ancak bu durumda bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar; aile içinde bakılan bir engelli birey olması, işten çıkarılmış olunmak, engel durumu olan vatandaşlar, herhangi bir iş yerinde çalışmayanlar ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlardır. Destek yardımı birçok vatandaş tarafından bilinmemektedir ancak yardım paralarına başvuru yapmak oldukça kolaydır. E-devlet kullanılarak ya da Kaymakamlık'a şahsen giderek başvuru oluşturulabilir.
PTT yardım parası kimler alabilir
PTT yardım paraları kişilere şahsen verilmektedir. Bunun yanında ailelere yönelik engellilere yönelik,, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve eğitime yönelik yardım paraları da bulunmaktadır. PTT tarafından alınacak şifre ile başvurular online olarak tamamlanabilmektedir.
PTT yardım parası nasıl alınır
Devlet tarafından her aileden yalnızca bir bireye verilebilen PTT yardım parası PTT aracılığıyla ödenmektedir.
PTT yapılan ödemeler
PTT tarafından vatandaşların hesaplarına yapılan ödemeler evde bakım, emzirme parası, yaşlılık maaşı ve engelli maaşı olarak bilinmektedir. Maddi yetersizlik nedeniyle alınan yardım parasına engelliler, şehit ve gazi yakınları da yararlanabilir. Yapılan başvuru sonuçları genel olarak bir hafta içinde belli olmaktadır. Sonuçlar ise PTT, e-Devlet ve Kaymakamlık aracılığıyla öğrenilebilir. Vatandaşlar kimlik kartı ile PTT şubesinden paralarını alabilmektedir.
PTT yardım parası nasıl sorgulanır
PTT tarafından alınan yardım e-Devlet üzerinden Kurum Ödemeleri Sorgulama sayfasına girilerek öğrenilebilmektedir. E-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar PTT şubesinden şifre edinebilirler. Sonuçlar bir hafta içinde belli olmaktadır. Devlet tarafından sağlanan bu destek maddi yetersizlik yaşayan ve dar gelirli aileler için bir umut olmuştur.
PTT yardım parası başvurusu
PTT'ye yardım parası için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuru yapabilirler. e-Devlet üzerinden e-Devlet girişi yapıldıktan sonra arama ekranına PTT Kurum Ödemeleri Sorgulama ekranına girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
TC ile PTT yardım parası nasıl sorgulanır
PTT aracılığıyla alınan yardım parası e-Devlet sitesi üzerinden sorgulanmaktadır. e-Devlet'e kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra PTT aracılığıyla aldığınız tüm ödemeleri listeleyebilirsiniz. Eğer bu sorgulama işlemini kaymakamlık aracılığıyla öğrenmek istiyorsanız yanınızda TC kimlik numaranızı gösteren resmi bir belge olması zorunludur. Ödemeler ise yalnızca kişi adına yapılmaktadır. Başvuru onaylandıktan yaklaşık 1 hafta sonrasında ödemeler yapılır.
PTT yardım ödemeleri
PTT aracılığıyla devlet tarafından yapılan sosyal yardım destekleri şu şekildedir; afet ve acil durum destekleri, şehit yakınları ve gazilerine yönelik destekler, kronik hastalar için elektrik desteği, doğum yardımları, sosyal konut projesi desteği, vefa projeleri, eğitim materyali yardımı, engelli yakını maaşı, öğrenci için barınma taşıma ve yemek yardımı, engelli maaşı, engelli ihtiyaç yardımları, yaşlı maaşı, yakacak yardımı ve sosyal uyum yardımlarıdır.
PTT yardım paraları ne zaman yatar
PTT yardım paraları kişinin başvurusu onaylandıktan bir hafta içinde yatırılmaktadır. Yardım parasının kesin bir ödeme tarihi bulunmamaktadır. Sonucunuzu online olarak öğrendikten sonra PTT şubesine giderek yardım paranızı alabilirsiniz. Yapılan ödemeler yalnızca kişinin kendisine verilmektedir.
PTT yardım parası telefonla sorgulama
PTT üzerinden yardım paranızı sorgulamak için bir çağrı merkezi numarası bulunmaktadır. PTT'ye ait 444 1 788 numaralı çağrı merkezi numarasını arayarak kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.
PTT yardım parası e-Devlet üzerinden sorgulama
Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Kurum Ödemeleri Sorgulama araması yapıp açılan sayfaya girerek başvuru sonucunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.
PTT yardım parası olup olmadığı nasıl öğrenilir
Adınıza yatırılan bir yardım parası var mı yok mu sorusunun cevabını arıyorsanız PTT çağrı merkezi numarasını ya da e-Devlet kapısını kullanarak sorgulama yapabilmektesiniz.