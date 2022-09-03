PTT'ye ait bilgiler tehlikede! PTT'ye siber saldırı! Binlerce kişinin verileri çalındı

PTT’ye Siber Saldırı







3,2 GB Veri Tabanı Yedeği Çalındı!







Binlerce kişinin verilerinin çalınmasıyla oluşan büyük risk vatandaşlara duyuruldu. Siber Saldırganların her geçen gün hedef değiştirmeleri sonucu bu sefer PTT’nın başı ağrıdı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan (KVKK), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Biriktirme ve Yardım Sandığı’nda veri ihlali gerçekleştirildiğini bildirdi. KVKK tarafından yapılan açıklamada PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından ilgili kurula iletilen veri ihlal edildiği belirtildi.Zararlı yazılımlar vasıtasıyla PTT’de kaydı olan üyelerin kişisel bilgilerinin yer aldığı sisteme yetkisiz işlem sağlandığı açıklandı. Yetkisiz kişilerce anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin 3,2 GB veri tabanı yedeklerinin ve sitede yer alan bütün dosyaların ele geçirildiği aktarıldı. Yapılan siber saldırı 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleşti. İhlal 30.08.2022 tarihinde tespit edildi. İhlalden kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgilerin olduğu yaklaşık 38.000 kayıt etkilendi.