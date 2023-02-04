





PTT'ye faturasıyla gidene 2.500 TL ödenecek! Bu şartlardan biri bile varsa fatura desteği alabilirsiniz!







2500 TL ÖDEMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR

2500 TL ALMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR NELERDİR?

Devletin pandemi sonrasında vatandaşa verdiği yardım hala da devam ediyor.Hanelere müjde. Devlet ödemeleri başladı. PTT şubelerinden 2.500 TL’lik ödemenizi hemen alabilirsiniz. Vatandaşa yardım amaçlı Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan pek çok türde yardım kampanyası yürütmektedir. Yardım şartlarını karşılayan hanelerin bu yardımdan yararlanması için devlet yapmış olduğu yardımları müjde olarak duyurmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı farklı isimlerle duyurduğu ve hanede yaşayan çocuk ve kişi sayısına göre değişen miktarlarda yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar arasında Doğalgaz Tüketim desteği olarak adlandırılan yardım kampanyası geçim derdi olan insanların rahat bir nefes almasını sağlamıştı.Doğalgaz faturaları kışın gelmesiyle beraber insanların ödemekte sıkıntı yaşamasına neden olmaktaydı. Bazı koşulları sağlayan vatandaşlara devlet 2500 TL değerinde doğalgaz faturasına yardım olarak ödeme kolaylığı yapacağını duyurdu. Başvurular ilk olarak Eylül ayında başlamıştı ancak hala devam ediyor. İster ev sahibi olsun ister kiracı olsun başvuru koşullarına uyan her vatandaş bu yardımdan yararlanabilmektedir.• Yardımdan yararlanmak için ilk koşul T.C. Vatandaşı olmaktır. • Fatura mesken abone grubunda yer alacak. • Sosyal yardımlaşma vakfının değerlendirip hak sahibi olduğuna karar vermesi gerekmektedir. • İlçe veya beldede ikamet edecek ve doğalgaz aboneliği olacak. • Hane içinde 5 kişi ikamet ediyor olacak. PTT şubelerinden alınabilecek olan ödemeler iki taksit şeklinde olacaktır ve fatura ibrazı yaptırıldıktan sonra yardım alınabilecektir. Ayrıca bahsi geçen 2500 TL devlet yardımı için e-devlet üzerinden başvuru ile olmaktadır.