PTT yüksek maaşlı iş kapısını araladı! Tarihin en büyük alımı yapılacak: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen genç adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ederken müjdeli haberler PTT'den geldi. Peki PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT PERSONEL ALIM SÜRECİHer sene ya da iki senede bir personel alımı yapan PTT bu sene personel alımlarıyla ilgili net bir tarih açıklaması yapmadı. Ancak personel alım süreci başladıktan sonra başvuru yapmak isteyen adaylar merakla şartları araştırıyor. PTT personel alım şartları geçtiğimiz senelerde şu şekilde belirlendi;
-5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. madde kapsamında yurt dışında istihdam edilecek adaylar hariç Türk vatandaşı olunması, -18 yaşının tamamlanması ve 30 yaşından gün alınmamış olması, -Kamu haklarından mahrum edilmemek, -5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla altı ay ya da daha fazla süre hapis cezası almamak ve affa uğrasa bile devlet düzenine karşı, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, görevin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, malvarlığı aklamak, fuhuş, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik suçlarından ceza almamak, -Engelli adaylar için belirlenen hükümlere uygun olmak ve görevin yapılmasına engel bir rahatsızlık olmaması, -Başka kurum ya da kuruluşlarda hizmet zorunluluğu olmaması, -Atanılacak pozisyon kapsamında eğitim şartının yerine getirilmesi, -Herhangi bir sosyal kurumdan emekli maaşı almamak gerekiyor.