TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 12:31

PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler

Telefon oyunları arasında ilk sırada yer alan Pubg, oyuncularıyla yeni güncellemesini duyurdu. 2.3 güncellemesiyle beraber PUBG Mobile üzerinden yeni eşyalar, etkinlikler ve yeni oyun modları kullanıma açıldı. İşte, PUBG Mobile 2.3 güncelleme özellikleri haberimizde...

TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 12:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler


Yoğun ilgi gösterilen PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile Lionel Messi’nin Global Chicken Cup onursal kaptanı olarak oyuna katılması üzerine futbol temalı olarak oyun içerisinde etkinlikler de yenilikler yapıldı. Bununla beraber 2.3 güncellemesiyle beraber spor sezonunu başlatarak yeni oyunlar sunulmaya başlandı. PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ilişkin detaylar...

PUBG MOBİLE 2.3 GÜNCELLEME ÖZELLİKLERİ

Gelen yeni güncellemeyle beraber tek kişilik Zorb Futbol Topu Aracı, oyuncuları takım arkadaşları tarafından havaya fırlatılarak futbol topunun içerisin giriş yapılır. Bununla beraber özel Messi eşyası ve kıyafeti 23 Kasım'da kullanıma sunulacak.



Futbol karnavalı olarak yapılan gelişmelerde Erangel'in maden ocağı tamamen değiştirilerek pistler üzerinde Orta Doğu mimarisinden esinlenerek bununla beraber fazladan malzemeler ve temalı eşyalar ile doldurulur. Yeni güncellemeyle ayrıyeten 'Yeniden Doğma Kartı' almaya da hak kazanılacak.

PUBG Mobile 2.3 güncelleme

Royale Pass 17. Ay gelişmesinde yıldız ihtişamı içeriği güncellenerek RP Favori Kasaları ve daha fazlasıyla 19 Kasım üzerinde PUBG Mobile kullanıma açılır. Uçak Sıralamasında görünmeleri halinde onları işaretleyen bir sistem, Bonus RP Puanları ve Grup Satın Alma gibi detaylar içerecek. Daha önceden duyulmamış olan iş birliğiyle beraber savaş alanlarında boy göstermeyi de dört gözle beklenir. PUBG MOBILE’ın yıllık Siber Haftası da 20 Kasım’da Siber Meşhur Silahlar ve Siber Giriş Avantajları ile geri dönecek.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Twitter’da köklü değişiklik: Dünya devlerini rezil eden cihaz etiketi tamamen kalkıyor!
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Akbank ve Vakıfbank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? Akbank ve Vakıfbank mobil uygulama giriş sorunu
Son Haberler
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
Microsoft büyük lansmanı erteledi!
O etler artık sofralarda olacak
O etler artık sofralarda olacak
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
Her derde deva Propolis! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar...
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum? Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank mobil giriş sorunu
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum?...
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları...
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi kaldırılsın istedi!
MHP'den dikkat çeken hamle: Türk Tabipleri Birliği'nden 'Türk' ibaresi...
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Elon Musk: Beğenmiyorsanız ayrılın!
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi...
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa lapa kar geliyor
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! Lapa...
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı: Hemen e-Devlet'e girip bakın
Bilgileriniz hackerların elinde olabilir! Uzmanlardan acil çağrı:...
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı...
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme: Veda Ediyor...
Bu son bölüm mü Rıza Baba! Arka Sokaklar dizisinde flaş gelişme:...