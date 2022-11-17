PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile gelen yeni özellikler







PUBG MOBİLE 2.3 GÜNCELLEME ÖZELLİKLERİ







Yoğun ilgi gösterilen PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ile Lionel Messi’nin Global Chicken Cup onursal kaptanı olarak oyuna katılması üzerine futbol temalı olarak oyun içerisinde etkinlikler de yenilikler yapıldı. Bununla beraber 2.3 güncellemesiyle beraber spor sezonunu başlatarak yeni oyunlar sunulmaya başlandı. PUBG Mobile 2.3 güncellemesi ilişkin detaylar...Gelen yeni güncellemeyle beraber tek kişilik Zorb Futbol Topu Aracı, oyuncuları takım arkadaşları tarafından havaya fırlatılarak futbol topunun içerisin giriş yapılır. Bununla beraber özel Messi eşyası ve kıyafeti 23 Kasım'da kullanıma sunulacak.Futbol karnavalı olarak yapılan gelişmelerde Erangel'in maden ocağı tamamen değiştirilerek pistler üzerinde Orta Doğu mimarisinden esinlenerek bununla beraber fazladan malzemeler ve temalı eşyalar ile doldurulur. Yeni güncellemeyle ayrıyeten 'Yeniden Doğma Kartı' almaya da hak kazanılacak.Royale Pass 17. Ay gelişmesinde yıldız ihtişamı içeriği güncellenerek RP Favori Kasaları ve daha fazlasıyla 19 Kasım üzerinde PUBG Mobile kullanıma açılır. Uçak Sıralamasında görünmeleri halinde onları işaretleyen bir sistem, Bonus RP Puanları ve Grup Satın Alma gibi detaylar içerecek. Daha önceden duyulmamış olan iş birliğiyle beraber savaş alanlarında boy göstermeyi de dört gözle beklenir. PUBG MOBILE’ın yıllık Siber Haftası da 20 Kasım’da Siber Meşhur Silahlar ve Siber Giriş Avantajları ile geri dönecek.