GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 11:59

Pucca lakaplı fenomen yazarın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattan düştü!

Sosyal medya hesaplarında Pucca lakabıyla bilinen Selen Pınar Işık'ın oğlu Batı'nın 3'üncü kattan düştüğü ve ameliyata alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Pucca, oğlunun şuan bilincinin yerinde olduğunu belirterek kollarında kırıklar olduğunu ve bu nedenle ameliyata alındığını söyleyerek bir süre daha hastanede olacaklarını ifade etti.

GÜNDEM
27 Nisan 2023 - 11:59
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Pucca lakaplı fenomen yazarın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattan düştü!


"Dizüstü Edebiyatı" adlı kitabıyla ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde yer alan ve Pucca lakabı ile tanınan yazar Selen Pınar Işık, dün hayatının şokunu yaşadı. Pınar Işık, ünlü oyuncu Serhat Osman Karagöz ile olan evliliğinden olan oğlu Batı'nın 3'üncü kattan aşağı düştüğünü söyledi.

Pucca lakaplı fenomen yazarın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattan düştü



Pucca, Batı'daki son gelişmeler hakkında sosyal medya hesapları üzerinden bilgiler verirken oğlunun sağlığını soran tüm takipçilerine teşekkür etti.

'KIRIKLARIN DURUMU BİRAZ CİDDİ AMA GEÇECEK'

Pucca lakaplı fenomen yazarın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattan düştü

Pucca, hala şokta olduğunu ve aynı zamanda da çok üzgün olduğunu belirterek şunları paylaştı:

"Arayan herkese teşekkürler. Her aramayı duyamadım kusura bakmayın konuşacak durumda değilim, ömrümden bir günde 25 yıl geçti. Elimden geldiğince buraya yazıyorum. . , şimdi hala şoktayım. Batı, 3'üncü kattan düştü, kollarında kırıklar var. Dün ameliyat oldu. Bilinci şuan açık. Kırık biraz ciddi ama hepsi geçecek. Şu anda gülüyor, puding istiyor, öpüşüyor, şakalaşıyor. Bir süre hastanede olacağız. Eminim yakında bu fotoğraf gibi ortaya çıkacaktır. Beklediğimden daha güçlü bir çocuk bu. Cümlelerim anlamsız ve kafa karıştırıcı olabiliyor kusura bakmayın biraz daha toparlarsam uzun uzun anlatırım. Soru soranlara, dua edenlere çok teşekkür ederim."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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