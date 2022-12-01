Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 11:23

Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi

Özellikle çocukların ellerinden düşmeyen pankekler evde oldukça kolay şekilde hazırlanıyor. Mutfakta zamanınızı almayacak pankek tarifi az malzemeleriyle de dikkat çekiyor. Puf puf olacak tam ölçülü pankek tarifi geldi. Pankek nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 11:23
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Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi


Kahvaltı sofralarının tatlı ihtiyacını giderecek pankek yediden yetmişe herkesin beğenisi alırken özellikle az malzemeli olmasından ötürü çokça tercih edilmektedir. 2 kişilik pankek tarifi ve malzemeleri haberimizde

PANKEK MALZEMELERİ

1 adet yumurta



1 yemek kaşığı şeker

Yarım su bardağı süt

1 su bardağından 1 parmak az un

1 paket vanilya

Yarım paket kabartma tozu

TARİFİ

Karıştırma kabının içerisine yumurta ve şeker alınarak köpük köpük olana kadar çırpılır ve devamında süt, un, kabartma tozu ve vanilin eklenerek pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırılır. Pankeklerin kabarması için karışımın iyice karıştırılması gerekir. Pankeki pişireceğimiz tavayı bir kaşık yağ sürülerek pankek karışımından bir kaşık alınarak arkalı önlü kızartılır. Özellikle pişirme işlemlerinde ocağın altının çok açmamak gerekir. Tüm hamur pişirildikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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