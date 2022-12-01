Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi

Kahvaltı sofralarının tatlı ihtiyacını giderecek pankek yediden yetmişe herkesin beğenisi alırken özellikle az malzemeli olmasından ötürü çokça tercih edilmektedir. 2 kişilik pankek tarifi ve malzemeleri haberimizde
PANKEK MALZEMELERİ
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı şeker Yarım su bardağı süt 1 su bardağından 1 parmak az un 1 paket vanilya Yarım paket kabartma tozu
TARİFİ
Karıştırma kabının içerisine yumurta ve şeker alınarak köpük köpük olana kadar çırpılır ve devamında süt, un, kabartma tozu ve vanilin eklenerek pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırılır. Pankeklerin kabarması için karışımın iyice karıştırılması gerekir. Pankeki pişireceğimiz tavayı bir kaşık yağ sürülerek pankek karışımından bir kaşık alınarak arkalı önlü kızartılır. Özellikle pişirme işlemlerinde ocağın altının çok açmamak gerekir. Tüm hamur pişirildikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun