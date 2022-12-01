Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi







PANKEK MALZEMELERİ







TARİFİ

Kahvaltı sofralarının tatlı ihtiyacını giderecek pankek yediden yetmişe herkesin beğenisi alırken özellikle az malzemeli olmasından ötürü çokça tercih edilmektedir. 2 kişilik pankek tarifi ve malzemeleri haberimizde1 adet yumurta1 yemek kaşığı şeker Yarım su bardağı süt 1 su bardağından 1 parmak az un 1 paket vanilya Yarım paket kabartma tozuKarıştırma kabının içerisine yumurta ve şeker alınarak köpük köpük olana kadar çırpılır ve devamında süt, un, kabartma tozu ve vanilin eklenerek pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırılır. Pankeklerin kabarması için karışımın iyice karıştırılması gerekir. Pankeki pişireceğimiz tavayı bir kaşık yağ sürülerek pankek karışımından bir kaşık alınarak arkalı önlü kızartılır. Özellikle pişirme işlemlerinde ocağın altının çok açmamak gerekir. Tüm hamur pişirildikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun