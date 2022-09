Puratos Türkiye, Çalışan Destek Programı’nı başlattı

Dünya çapında pastacılık, ekmekçilik ve çikolata sektörlerine ürünler ve çözümler sunan Puratos, Türkiye'deki çalışanlarına yönelik Çalışan Destek Programı'nı başlattı. Program; çalışanın ve aile bireylerinin yararlanabildiği, kişi üzerinde stres oluşturaabilecek ve destek ihtiyacı hissedebileceği her alanda konusunun uzmanları tarafından 7/24 verilen danışmanlık ve bilgilendirme hizmetinden oluşuyor. Puratos Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Pilav, dünyanın en güzel işverenleri arasında yer alan şirketin çalışanlarına yönelik esenlik yatırımlarının hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayarak, Puratos Çalışan Destek Programı'nın asıl amacının her açıdan mutlu bireyler ve dolaylı olarak bağlı çalışanlar olduğunu izah etti.Çalışanların fiziksel, duygusal, zihinsel ve finansal açıdan iyi hissetmelerinin verimlilik yönünden de kritik derecede önemli olduğunu idda eden Ebru Pilav, Puratos Çalışan Destek Programı'nın günün ve haftanın her saati başvurulacak eşsiz bir danışma kaynağı olduğunu belirtti. Pilav, “Son yıllarda pandemi etkisi, tüm dünyada hissedilen ekonomik krizin etkileri ve belirsizlik ortamı, değişen çalışma modelleri ile gelişen daha çok evde zaman geçirme hali hepimizi etkileyebiliyor. İş yerinde esenlik yaklaşımı _#12# etkenler nedeni ile zaman içinde daha da önemli hale geliyor. Şirket olarak bizler de çalışanlarımızın esenliği için, bütünsel bir bakış açısı ve sistematik bir yaklaşımla Çalışan Destek Programı'nı başlattık. Bu program, çalışanlarımızın ve ailelerinin 7 gün 24 saat destek alabilecekleri, çok yönlü bir destek programı. Çalışanlarımız ve aileleri, temel bilgi ve yönlendirme alabilecekleri her konuda programdan yararlanabilecekler. Bebeklerinin ateşine nasıl müdahale edeceklerinden tutun, kiracı veya ev sahibi olarak yaşadıkları problemlerin çözümüne, psikolojik sorunlardan, diyet ve temel sağlık sorunlarında atmaları gereken ilk adıma kadar birçok alanda destek alabilecekler” bilgisini verdi.Ebru Pilav, şirketin dünyanın en güzel işverenleri arasına taşıyan dikkat çeken özelliğin kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi olduğunu belirtti. Pilav, “Mutlu ve sağlıklı insanlar olabilmemizin her insan için geçerli tek bir yöntemi yok. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi işte bu noktada oldukça önemli. Şirket içinde bir uygulama başlatıp herkesin bu uygulamadan memnun olmasını bekleyemeyiz. Her bir insanın kendi yaşamına has beklentileri olabilir. Çalışan Destek Programı, kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi vaadimizin uygulama adımlarından biri ve her açıdan faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.