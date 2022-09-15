Putin: 'ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi’ndeki provokasyonlarını kınıyoruz'













Özbekistan'ın Semerkand kentinde başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin zirvesinde ön plana çıkan konu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya turu kapsamında ziyaret ettiği Tayvan oldu. Putin, Çin-ABD geriliminde Çin'in yanında olduklarının altını çizerken "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını dile getirdi. Putin, "Dünya hızla değişiyor, ama değişmeyen tek bir şey var o da Çin ve Rusya arasındaki dostluk. Rusya-Çin devletlerarası işbirliği bir model olarak kabul edilebilir. Moskova ve Pekin'in dış politika ikilisi, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynuyor. Ortaklaşa, uluslararası hukuka ve BM'nin merkezi rolüne dayanan adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını savunuyoruz. Genel olarak, tek kutuplu bir dünya oluşturma girişimlerinin son zamanlarında kesinlikle çirkin bir şekil aldığını ve gezegendeki devletlerin büyük çoğunluğu için bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylemeliyim. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. ABD ve müttefiklerinin Tayvan Körfezi'ndeki provokasyonlarını kınıyoruz" dedi.Jinping ile Ukrayna krizine dair bir görüşme de yaptıklarını ve bu konuyla alakalı Çin'in endişelerini anladıklarını belirten Putin, "Çinli dostlarımızın Ukrayna kriziyle ilgili dengeli duruşunu çok takdir ediyoruz. Bu konudaki endişelerinizi anlıyoruz. Elbette daha önceden _#7# konuşmamıza rağmen bugünkü durumda tutumumuzu ayrıntılı olarak açıklayacağız" diye konuştu. Putin, Çin ile Rusya arasındaki ticari verilere dair rakamlar aktararak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de günden güne arttığını söyledi.Öte yandan, Jinping ise, "Çin, büyük rolleri üstlenmeleri için Rusya ile beraber gereken çabayı göstermeye ve sosyal sorunlarla sarsılan dünyaya istikrar ve pozitif enerji katmak için kılavuz rolü oynamaya hazırdır" ifadelerini kullandı. Putin ile Jinping, ikili görüşme sonrasında Rusya-Çin-Moğolistan üçlü toplantısına katıldı. Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ün de yer aldığı görüşmede, 3 ülke arasında ticari ulaşım yolları konuları değerlendirmeler yapıldı.