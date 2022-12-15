Putin’den korkulan hamle! Ukrayna savaşı bir türlü durmuyor

Vladimir Putin'in emri ile başlayan Ukrayna Rusya savaşı durmaksızın devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden bu yana Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini en son doğuya çevirmişti. Burada bir süredir savunma pozisyonunda kalan Rus güçlerinin Herson bölgesinden çekilmesi ile devam eden savaş yeni bir evreye girerken Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldiği öğrenildi. ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzelerinin aktif edilmesi emrini veren Putin ‘in dünya kamuoyunda korku dolu bir hava estirdiği konuşuldu. Nükleer tehdit olarak yorumlanan gelişme sonrası herson bölgesinden gelen görüntüler ışığında dünyayı alarma geçirdi. Dünya kamuoyunun tedirginlikle izlediği haber sonrası Nato’da da hareketli saatler yaşandığı öğrenildi.

