DÜNYA
15 Aralık 2022 - 14:48

Putin'den korkulan hamle! Ukrayna savaşı bir türlü durmuyor

ABD'nin Patriot adımı sonrası harekete geçen Rusya dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir adım atarak korkulan bir hamleye imza attı.

DÜNYA
15 Aralık 2022 - 14:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Putin’den korkulan hamle! Ukrayna savaşı bir türlü durmuyor

Vladimir Putin'in emri ile başlayan Ukrayna Rusya savaşı durmaksızın devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden bu yana Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini en son doğuya çevirmişti. Burada bir süredir savunma pozisyonunda kalan Rus güçlerinin Herson bölgesinden çekilmesi ile devam eden savaş yeni bir evreye girerken Vladimir Putin'den flaş bir hamle geldiği öğrenildi. ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzelerinin aktif edilmesi emrini veren Putin ‘in dünya kamuoyunda korku dolu bir hava estirdiği konuşuldu. Nükleer tehdit olarak yorumlanan gelişme sonrası herson bölgesinden gelen görüntüler ışığında dünyayı alarma geçirdi. Dünya kamuoyunun tedirginlikle izlediği haber sonrası Nato’da da hareketli saatler yaşandığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen’den program hakkında şoke eden itiraflar
Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen’den program hakkında şoke...
Tansel Öngel’den şoke eden gizli itiraflar
Tansel Öngel’den şoke eden gizli itiraflar
Beşiktaş’ta Asbaşkan Emre Kocadağ’dan sürpriz transfer açıklaması
Beşiktaş’ta Asbaşkan Emre Kocadağ’dan sürpriz transfer açıklaması
Kerem Atakan Kesgin: Şenol Güneş bana kendimi daha değerli hissettirdi
Kerem Atakan Kesgin: Şenol Güneş bana kendimi daha değerli hissettirdi
Fenerbahçe'de Joshua King ilk 11'e geri dönüyor
Fenerbahçe'de Joshua King ilk 11'e geri dönüyor
Transferde büyük sürpriz! Alanyasporlu Fatih Aksoy Galatasaray'a imza atabilir
Transferde büyük sürpriz! Alanyasporlu Fatih Aksoy Galatasaray'a imza...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sory Kaba yarışı! Transferi iki ekipte bitirmek istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sory Kaba yarışı! Transferi iki ekipte...
Olimpia Milano'da işler yolunda gitmiyor. Başantrenör Ettore Messina, basına açıklamalarda bulundu...
Olimpia Milano'da işler yolunda gitmiyor. Başantrenör Ettore Messina,...
Fenerbahçe'den apar topar ayrılmıştı! Ömer Faruk Beyaz Galatasaray'a gidebilir
Fenerbahçe'den apar topar ayrılmıştı! Ömer Faruk Beyaz Galatasaray'a...
Beşiktaş, transfer dönemi için kolları sıvamaya başladı; ilk hedef Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu...
Beşiktaş, transfer dönemi için kolları sıvamaya başladı; ilk hedef...
EYT'li çalışanın 5 puan formülü netleşti! Bakan Bilgin'den prim gününe formül detayları..
EYT'li çalışanın 5 puan formülü netleşti! Bakan Bilgin'den prim...
6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismar davasında baba Yusuf Ziya Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli tutuklandı!
6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismar davasında baba Yusuf Ziya...
Ordu’da kruvaziyer turizmi başlıyor
Ordu’da kruvaziyer turizmi başlıyor
İngiltere'den flaş Wout Weghorst iddiası! Burnley'den açıklama geldi
İngiltere'den flaş Wout Weghorst iddiası! Burnley'den açıklama geldi
İslam Memiş'ten 1100 lirayı gören gram altın yorumu: 'Coşku daha yeni başladı, bunlar fragman!'
İslam Memiş'ten 1100 lirayı gören gram altın yorumu: 'Coşku daha...