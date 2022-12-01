DÜNYA
01 Aralık 2022 - 09:18

Putin'in hedefi belli oldu! Isıtma, su ve elektrik kaynaklarını vuruyorlar

Vladimir Putin'in Ukrayna savaşındaki yeni hedeflerinin artık "ısıtma, su ve elektrik" olduğunu söylendi.

DÜNYA
01 Aralık 2022 - 09:18
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Putin'in hedefi belli oldu! Isıtma, su ve elektrik kaynaklarını vuruyorlar


Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar şiddetlenirken Putin'in yeni hedefi 'ısıtma, su ve elektrik'

Yetkililer, Rus birliklerinin son 24 saat içinde Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Kherson ve Luhansk'a daha fazla girmesiyle Vladimir Putin'in Ukrayna savaşındaki yeni hedeflerinin artık "ısıtma, su ve elektrik" olduğunu söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken iki günlük NATO toplantısının ardından dün yaptığı açıklamada Putin'in "öfkesini ve ateşini" Ukrayna'daki sivillere odakladığını söyledi."Isıtma, su, elektrik ... Bunlar Başkan Putin'in yeni hedefleri. Onları sert bir şekilde vuruyor. Ukrayna halkına yönelik bu vahşet barbarca" dedi.

Antony Blinken

SAVAŞIN ŞİDDETİ ARTTI

Savaş, Rus birliklerinin havan topu, top ve mermi yağdırdığı, yeni bir askeri saldırının sinyallerini verdiği ve Kiev'i agresif bir şekilde karşılık vermeye zorladığı Ukrayna'nın doğusunda en şiddetli şekilde devam ediyor.

Ukrayna ordusunun dün gece yaptığı açıklamaya göre Donetsk bölgesi Çarşamba günü en şiddetli çatışmaların yaşandığı yer oldu ve Rusya aralarında Bakhmut, Soledar ve Opytne'nin de bulunduğu çok sayıda kasabayı bombaladı.

Putin'in askerlerinin savunma pozisyonu aldığı ve Ukrayna mevzileri ile bölgesel başkent Kherson'a tank, havan ve topçu ateşi açtığı belirtildi.

Planın soğuk kış şartlarında bu istasyonları vurarak halkı teslimiyete zorlamak olacağı öğrenildi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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