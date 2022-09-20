DÜNYA
20 Eylül 2022 - 19:08

Putin: 'Kiev rejimini desteklemek için gönderilen ve bize karşı kullanılan NATO cephaneliğini incelememiz gerekir'

Rus savunma sanayi temsilcileri ile toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev rejimini desteklemek için gönderilen ve bize karşı kullanılan NATO cephaneliğini incelememiz gerekir" dedi.

DÜNYA
20 Eylül 2022 - 19:08
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Putin: 'Kiev rejimini desteklemek için gönderilen ve bize karşı kullanılan NATO cephaneliğini incelememiz gerekir'


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus devlet teknoloji ve silah şirketi genel müdürü Sergey Çemezov'un da yer aldığı Rus savunma sanayisinin önemli isimleriyle toplantı gerçekleştirdi. Rus savunma sanayisinin gelişiminden bahseden Putin, “Bugün, ülkemizin karşı karşıya olduğu durum, zorluklar ve tehditler göz önüne alındığında savunma sanayi işletmeleri yoğun bir çalışma içerisindedir. Çalışanlar gerçek savaş operasyonlarının deneyimine dayanarak olağan dışı sorunları derhal çözüyor, ürün yapılanmasını yeniden sağlıyor ve ürünleri geliştiriyor. Temsilcilerimiz tam olarak ön cephede bulunuyor. Bu sadece iş dünyasına karşı sorumlu bir tutum değil, bir dereceye kadar kahramanlıktır. Bu, çatışmalar sırasında kullanılan askeri teçhizatın geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"Teçhizatlarımız batılı silah modellerine etkin bir şekilde direniyor"



Sözlerinin devamında sektör temsilcilerine tavsiyelerde de yer alan Putin, "Operasyon sırasında kullanılan Rus silahlarının yüksek verimliliğini belirtmeden geçemeyeceğim. Bu her şeyden önce, havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler, roketler, zırhlı silahlar ve diğerleri için de geçerli. Silahlar, askeri kayıpları en aza indirirken askeri altyapıyı, komuta merkezlerini, düşman ekipmanını yok etmenize, milliyetçi oluşumların mevzilerini vurmanıza katkı sağlıyorlar. Ayrıca teçhizatlarımızın batılı silah modellerine etkin bir şekilde direndiği gerçeğini de vurgulamak isterim. Kiev'deki mevcut rejimi desteklemek için neredeyse tüm NATO cephaneliği stokları gönderiliyor. Bu, bize karşı kullanılan ve orada olan cephanelikleri incelememiz gerektiği, yeteneklerimizi niteliksel olarak artırmamız ve kazanılan deneyime dayanarak ekipmanımızı, gerektiğinde silahlarımızı geliştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu süreç normaldir ve elbette kullanılmalıdır. Bu yeterli olduğunu düşündüğü kadarı ile hızlı ve verimli bir şekilde yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

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