Putin öldü mü? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin iddiası ortalığı karıştırdı!







"BUNLARIN DOĞRU İNSANLAR OLDUĞUNDAN EMİN OLAMIYORUM"







KREMLİN'DEN YANIT GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yaklaşık olarak 1 yıldır savaş içeriisnd eolduğu Rusya hakkında gmdemem bomab gibi düşen bir iddia attı. İsviçre'de gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderleriyle yaptığı video konferans görüşmede, kanser ve Parkinson hastalığıyla mücadele ettiği bildirilen Rusya lideri Putin'in ölmüş olabileceğini söyleyen Zelenski, televizyonda Putin olarak yer alan kişinin aslında özel bir televizyon efektinde Putin'e benzetilen bir dublör olduğunu öne sürdü ve Ukrayna istihbarat başkanının kendisine bu doğrultuda bilgiler verdiğini açıkladı.Ukrayna lideri Zelenski, "Kiminle ne konuşacağımdan tam olarak emin değilim." diyerek bgazı durumlarda yeşil ekranda beliren Rusya Devlet Başkanı'nın gerçekte doğru kişi olduğunu düşünmediğini hayatta olup olmadığıunı hatta kararları da kendisinin verip vermediğini net bir şekilde anlayamadığını ifade etti.Zelensky'nin Putin'in ölmüş olabileceği iddiası, bazıları tarafından anlamsız bir ima olarak görülüyor. Ukraynalı lider ayrıca Batılı liderlerden Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya silah sağlamaları için toplantıda bulunmalarını istedi.Zelenskiy'nin Putin hakkındaki suçlamalarına Kremlin'den yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Açıkça Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelensky için büyük bir sorun." diye konuştu.