Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’













Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uruguay, Cezayir, Mısır, Moğolistan, Portekiz, Libya, Yeni Zelanda, Mali, Ermenistan, Kolombiya, Tanzanya, Filipinler, Moldova, Sırbistan, Senegal, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Sudan, Kuveyt, Nepal, Belarus, Güney Kore, Venezuela'nın yeni büyükelçilerinden güven mektubu aldığı törende bilgi verdi. Putin, büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Temsil ettiğiniz devletler ile Rusya arasındaki çok yönlü ilişkilerin gelişmesini teşvik etmek için önemli ve sorumlu bir görevle görevlendirildiniz" diyerek yeni büyükelçilerin temsil ettikleri ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerde önemli rol üstleneceğini söyledi.Çok kutuplu dünya düzenine geçişlerin olduğu ve son Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin de bunun göstergesi olduğunu belirten Putin, ad koymadan Batılı ülkeleri hedef göstererek, "Çalışmalarınız, tüm uluslararası ilişkiler mimarisinde köklü dönüşüm süreçlerinin hızlandığı, çok kutuplu, daha demokratik ve adil dünya düzeni sisteminin oluşumunun aktif evreye girdiği koşullar altında gerçekleştiriliyor. Çok kutuplu bir dünyaya doğru hareketin dünya politikasının stratejik ana hedefi olduğu gerçeği Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Semerkant'taki son zirvesinde de teyit edildi" şeklinde konuştu. Putin, "Bu, dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın dörtte birinin oluşturduğu ülkeleri birleştiren dünyanın en büyük bölgesel yapısıdır. Modern dünyanın çok merkezli olması ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş normlarına, eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerine, Birleşmiş Milletlerin merkezi, koordine edici rolüyle karşılıklı saygıya dayalı iş birliğine dayalı olması gerektiğine inanan ülkeler bu örgütü oluşturuyor. Çok kutupluluğa yönelik böylesine tarafsız çabalar ne yazık ki dünya meselelerinde hegemonya yürütmeye ve her şeyi kontrol etmeye çalışanların engellemeleriyle karşılaşıyor. Latin Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'da epey zamandır bu hegemonyayı sürdürüldüğünü söyleyebilirim" dedi.İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla Ukrayna limanlarından dünya pazarına sevk edilen tahılın gelişmekte olan ülkelere gönderilmediğini bir kez daha izah eden Putin, "Özellikle gelişmekte olan ve yoksul devletler de böyle bir politikadan zarar görmektedir. Rus enerjisinin, gıdasının ve gübrelerinin dünya pazarlarına arzı üzerindeki Batı kısıtlamalarından öncelikle etkilenenler onlar. Bu bağlamda Avrupa limanlarında ambargolar nedeniyle bekletilen 300 bin Rus gübresinin ihtiyaç sahibi ülkelere para ödemeden ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor. Şirketlerimizin para kazanmasına müsaade etmek istememeleri anlaşılabilir bir şey ancak biz bunu ücretsiz vermek istiyoruz, en azından ihtiyaç sahibi ülkelere ücretsiz vermek istiyoruz. Ancak buna cevap verilmiyor" şeklinde konuştu. Putin, "Rusya'ya gelince, egemen rotamızdan sapmayacağız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak birleştirici bir devletlerarası gündemi daha da ilerletmeyi, zamanımızın sayısız meydan okumalarına ve tehditlerine etkin yanıt arayışına katkıda bulunmayı ve bölgesel çatışmaların çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Rusya, BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunun açılışında bu pozisyonunu dile getirecek" ifadelerini kullandı.