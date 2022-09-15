DÜNYA
15 Eylül 2022 - 14:27

Putin, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüşmelerine başladı

Özbekistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

DÜNYA
15 Eylül 2022 - 14:27
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Putin, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüşmelerine başladı

Özbekistan'ın Semerkant kentinde bugün başlayan ve yarında devam edecek olan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesi katılımcı ülkelerin liderleri ikili görüşmeler yapmaya devam etmektedir. ŞİÖ'nün kilit ülkelerinden olan Rusya lideri Vladimir Putin sabah saatleri itibariyle katılımcı ülkelerin liderleri ile birebir formatta görüşmeler yaptı. Putin ilk görüşmesini Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Kırgızistan'a verdikleri ekonomik desteklerden bahsederek, "Geçen yıl 20 milyon dolar mali yardımda bulunduk. Bu yıl da Kırgızistan'da sınırda yaşanan trajik olaylar nedeniyle zarar gören sosyal altyapı için bir buçuk milyon dolar daha ayrıldı. Bunu elbette son trajik olayları da göz önünde bulundurarak yapacağız" dedi.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile de görüşen Putin, Türkmenistan'da gerçekleşen Hazar Zirvesi organizasyonunun başarı ile gerçekleştiğini söyleyerek, Berdimuhammedov'a teşekkür etti. Hazar Zirvesi'nin ülkeler arası ilişkileri güçlendirdiğini söyleyen Putin, "Türkmenistan'da düzenlenen Hazar Zirvesi'nde bana ve Rus heyetinin tüm üyelerine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı görüşmemize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu toplantıyı düzenlediğiniz için sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. En üst düzeyde gerçekleştirildi ve sadece Hazar bölgesinde hepimiz için oldukça önemli olan ilişkilerin değil, devletlerarası ilişkilerimizin de gelişmesine katkıda bulundu" şeklinde konuştu.

Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İran'ın, ŞİÖ'ye tam üyeliği için Rusya'nın tam destek olduğunu hatırlatan Putin, "Anlaştığımız gibi, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün tam üyesi olmasını sağlamak için her şeyi yaptık. Bu kuruluştaki ortaklarımız başvurunuzu destekledi. Geriye artık sadece formaliteler kalıyor. Ayrıca bundan çok mutluyuz. Yüksek teknoloji alanı da dahil olmak suretiyle işbirliğimiz olumlu yönde gelişiyor. Bildiğiniz gibi 9 Ağustos'ta, Baykonur Uzay Üssü'nden dünya gözlem uydusu Hayyam fırlatıldı. Son aşamada ise Rusya ile İran arasında ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine geçişini işaret edecek yeni bir büyük anlaşma üzerinde çalışılıyor" diye konuştu.

Rusya lideri Putin en son Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bir kez daha Pakistan'a taziyelerini ileten Putin, "Pakistan'ı öncelikli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kesinlikle olumlu yönde gelişiyor ve bundan çok mutluyuz. Ancak konuşmamızın başında, doğal afetler nedeniyle meydana gelen vatandaşlarınızın ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Biz de insanlara yardım etmeye hazırız. Daha önce gerekli insani yardımları oraya gönderdik ve mağdurlara yardımları sürdürmeye hazırız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yarın birebir formatta görüşme gerçekleşecek.

Erhan Altıparmak

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Haber Editörü
Haber Editörü
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