DÜNYA
24 Eylül 2022 - 18:21

Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 18:21
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Putin, seferberlikten kaçmanın cezasını artıran kararnameyi imzaladı


Geçtiğimiz hafta içi Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından birden fazla Rus vatandaşı birliklerine teslim olmak yerine Türkiye'de dahil başka ülkelere gitmeye başladı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlandı. Rus parlamentosunda kabul edilen yasa bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı. Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunda görev almak isteyen yabancı vatandaşların da vatandaşlık almasını kolaylaştıran kararı onayladı. Yine Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan kararnameye göre Rus ordusunda görev alan yabancılar ülkede oturum izni almadan doğrudan Rus vatandaşı olabilecek.



Erhan Altıparmak
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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