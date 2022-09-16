DÜNYA
16 Eylül 2022 - 16:42

Putin: 'Tüm bunların (çatışmanın) mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapacağız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Semerkant'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için her şeyi yapacağını, ama Kiev'in müzakereyi reddettiğini söyledi.

DÜNYA
16 Eylül 2022 - 16:42
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Putin: 'Tüm bunların (çatışmanın) mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapacağız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile baş başa araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Rus-Hindistan ilişkileri özellikle stratejik ortaklık niteliğinde aktif olarak gelişmeye devam etmekte. Uluslararası platformlarda da aktif olarak işbirliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla ilgili Hindistan'ın sürekli ifade ettiği endişelere değinen Putin, "Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunuzu, defalarca kez dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Tüm bunların (çatışmanın) yeterli olduğunu düşündüğü kadarı ile hızlı sona ermesi için her şeyi yapıyoruz. Ancak ne yazık ki Ukrayna yönetimi müzakerelerden çekildiğini açıkladı. Hedeflerine savaş alanında ulaşmak istediklerini söylediler. Yine de olanlarla ilgili sizi bilgilendireceğim" diye konuştu.

Putin ayrıca Hindistan ile Rusya arasında vizesiz seyahat konusunda müzakerelerin hızlandırılması konusundaki isteğinden bahsederek, "Hindistan'ın zengin tarihi ve çok eskiye dayanan kültürü, Ruslar için geleneksel olarak büyük ilgi uyandırıyor. Bundan dolayı turistlere yönelik vizesiz seyahat anlaşmasına ilişkin müzakere sürecini hızlandırmayı öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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