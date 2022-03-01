DÜNYA
01 Mart 2022 - 11:18

Putin, Ukrayna işgalini durdurmak için 3 şartını açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında yaptığı bir görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile barş sağlayabilmesi için 3 şartı olduğunu söyledi.

DÜNYA
01 Mart 2022 - 11:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Putin, Ukrayna işgalini durdurmak için 3 şartını açıkladı!
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattı işgalin 6. gününe girilirken bölgede sıcak çatışmalar devam ediyor. Diğer taraftan Devlet Başkanları savaşın durdurulmasına yönelik girişimlerini sürdürürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya lideri Vladimir putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.








Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştüğü bildirilirken iki liderin telefon görüşmesinde Ukrayna’ya yönelik barış şartlarının masaya yatırılarak değerlendirildiği ve Rusya’nın güvenlik konularını da konuştukları aktarıldı.



PUTİN'İN BARIŞ İÇİN 3 ŞARTI VAR!

Bu görüşmenin hemen ardından Kremlin Sarayı'ndan da bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada ise Fransa tarafıyla Rusya’nın Donbas’ı koruma altına almak için başlattığı özel operasyonun değerlendirildiği ve konunun başken Kiev ile kurulacak olan diyalogla çözülmesi ele alındı. 



Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macron'a bölgedeki düzenlemenin Rusya’nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınması ile birlikte mümkün olacağını söylediği konuşmasında 3 şartını Macron'a ilettiği aktarıldı. Bu 3 şarttan birincisinin Kırım’da Rusya’nın egemenliğinin kabul edilmesi olduğu belirtilirken ikinci şartın ise Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması olduğu kaydedildi. Putin'in 3. ve son şartının ise Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu ifade edildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Lavrov, ABD'ye Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çek çağrısı yaptı!
Lavrov, ABD'ye Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çek çağrısı yaptı!
Zelenskiy'den Rus askerlere flaş çağrı!
Zelenskiy'den Rus askerlere flaş çağrı!
Son Haberler
Açık alan ve havalandırması yeterli kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı!
Açık alan ve havalandırması yeterli kapalı alanlarda maske zorunluluğu...
Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Vaka tespitinde sınıf kapatma uygulaması kaldırıldı!
Yüz yüze eğitimde yeni dönem! Vaka tespitinde sınıf kapatma uygulaması...
Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alım başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?
Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alım başvurusu nasıl yapılır?...
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin yangın işçisi alınacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin yangın işçisi alınacak!
LPG'ye 61 kuruş yeni zam geliyor!
LPG'ye 61 kuruş yeni zam geliyor!
Lavrov, ABD'ye Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çek çağrısı yaptı!
Lavrov, ABD'ye Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çek çağrısı...
Zeytin alanlarının maden çalışmalarına açılma kararı resmi olarak yayınlandı!
Zeytin alanlarının maden çalışmalarına açılma kararı resmi olarak...
Demet Özdemir isteğini kıramayan Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!
Demet Özdemir isteğini kıramayan Oğuzhan Koç bıçak altına yattı!...
Çukurca’daki operasyonda silah kazası! 1 asker şehit düştü..
Çukurca’daki operasyonda silah kazası! 1 asker şehit düştü..
Birbirinden Şık ve Konforlu Forelli Markalı Kadın Ortopedik Ayakkabıları
Birbirinden Şık ve Konforlu Forelli Markalı Kadın Ortopedik Ayakkabıları