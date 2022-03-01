Putin, Ukrayna işgalini durdurmak için 3 şartını açıkladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattı işgalin 6. gününe girilirken bölgede sıcak çatışmalar devam ediyor. Diğer taraftan Devlet Başkanları savaşın durdurulmasına yönelik girişimlerini sürdürürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya lideri Vladimir putin ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştüğü bildirilirken iki liderin telefon görüşmesinde Ukrayna’ya yönelik barış şartlarının masaya yatırılarak değerlendirildiği ve Rusya’nın güvenlik konularını da konuştukları aktarıldı.
PUTİN'İN BARIŞ İÇİN 3 ŞARTI VAR!
Bu görüşmenin hemen ardından Kremlin Sarayı'ndan da bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada ise Fransa tarafıyla Rusya’nın Donbas’ı koruma altına almak için başlattığı özel operasyonun değerlendirildiği ve konunun başken Kiev ile kurulacak olan diyalogla çözülmesi ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macron'a bölgedeki düzenlemenin Rusya’nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınması ile birlikte mümkün olacağını söylediği konuşmasında 3 şartını Macron'a ilettiği aktarıldı. Bu 3 şarttan birincisinin Kırım’da Rusya’nın egemenliğinin kabul edilmesi olduğu belirtilirken ikinci şartın ise Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması olduğu kaydedildi. Putin'in 3. ve son şartının ise Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu ifade edildi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştüğü bildirilirken iki liderin telefon görüşmesinde Ukrayna’ya yönelik barış şartlarının masaya yatırılarak değerlendirildiği ve Rusya’nın güvenlik konularını da konuştukları aktarıldı.
PUTİN'İN BARIŞ İÇİN 3 ŞARTI VAR!
Bu görüşmenin hemen ardından Kremlin Sarayı'ndan da bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada ise Fransa tarafıyla Rusya’nın Donbas’ı koruma altına almak için başlattığı özel operasyonun değerlendirildiği ve konunun başken Kiev ile kurulacak olan diyalogla çözülmesi ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macron'a bölgedeki düzenlemenin Rusya’nın meşru güvenlik haklarının dikkate alınması ile birlikte mümkün olacağını söylediği konuşmasında 3 şartını Macron'a ilettiği aktarıldı. Bu 3 şarttan birincisinin Kırım’da Rusya’nın egemenliğinin kabul edilmesi olduğu belirtilirken ikinci şartın ise Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması olduğu kaydedildi. Putin'in 3. ve son şartının ise Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu ifade edildi.