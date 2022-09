Putin: 'Ukrayna'yı uyarı olarak birkaç kez vurduk, ileride daha ciddi yanıt verebiliriz'

Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısı düzenledi. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyonlara başlama kararı alması ve sonrasında gelişen olaylara değinen Putin, yine Kiev yönetimine uyarılarda bulundu. Batılı ülkelerin Ukrayna'yı kendi siyasi bölgeleri haline getirmeye çalıştığının idda eden Putin, "Her zaman ülkemizi bölmeye çalıştılar. Batılı ülkelerin, belirli bir andan itibaren bu hedeflere ulaşmak için Ukrayna'yı kullanma fikrinin ortaya çıkması sadece üzüntü veriyor. ABD öncülüğündeki bazı Batılı ülkeler, Rusya karşıtı anklav kurmaya ve oradan Rusya'ya yönelik tehdit yaymaya çalıştılar, çalışıyorlar" dedi.Ukrayna ordusunun, Donbass bölgesinde kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruzlar ve Rusya sınırlarındaki bazı kentleri vurmasının yanı sıra ülkesindeki nükleer santrallere de Ukrayna tarafından terör saldırıları düzenlenme çabalarında bulunulduğunu altını çizen Putin, "Ukrayna, Rusya'daki nükleer santrallerin çevresinde terör saldırıları gerçekleştirmeye çalıştı. Bu henüz kamuoyuna açıklanmamış olabilir. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için her şeyi yapacağız. Çok kısa süre önce Rus ordusu birkaç hassas atış yaptı. Bunların uyarı atışları olduğunu düşüneceğiz. Eğer durum şu şekilde gelişmeye devam ederse, yanıt çok daha ciddi olacak. Dikkatinizi çekmek isterim ki, biz ordumuzun tamamıyla savaşmıyoruz. Rusya ordusunun sadece bir kısmıyla, sözleşmeli askerlerle savaşıyor. Bu açıdan biz acele etmiyoruz ve hiçbir değişiklik olmayacak" ifadelerine yer verdi.Ukrayna'nın onuncu hafta içinde açıkladığı yeni güvenlik garantileri taslağını henüz görmediğini ve bundan önce İstanbul'daki müzakerelerde bir anlaşmaya varıldığını ama Ukrayna'nın bu anlaşmayı imzalamadan geri çekildiğini hatırlatan Putin, "Kiev'in tutumu çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. İstanbul'daki müzakerelerde mutabakat sağlanan anlaşma taslağından Kiev vazgeçmişti. Bu taslakta biz Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini kabul etmiştik. Şimdi akıllarına ne geldiğini bilmiyorum. Zira onların tutumu, her konuda neredeyse her gün değişiyor. Taslağı görmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, özel askeri harekattan önce Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin güvenlik ilkelerini ve önlemlerini gündeme getirdiğimizi ama hiç kimsenin buna karşılık vermeyi gerekli bulmadığını anımsatmak isterim" diye konuştu.Putin ayrıca, Ukrayna tahılının dünyaya arzı için çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar teşekkürlerini iletti.Azerbaycan ile Ermenistan orduları arasında geçen hafta başlayan çatışmalar konusu ile ilgili bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Putin, "Rusya'nın etkisi de dahil olmak suretiyle Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın büyümesi önlendi. Sınırla ilgili son olayın Karabağ ile hiçbir ilgisi yok. Tamamen farklı bölgede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana geldi" dedi.Putin ayrıca Endonezya'da gerçekleşmesi planlanan G20 zirvesine katılıp katılmayacağı sorusuna, "Davet geldi, ben bakacağım. Ama Rusya katılacak" açıklamasını paylaştı.