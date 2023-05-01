QNB Finanbank kampanyanın kralıyla döndü! Emekli maaşını taşıyanlara tam 16 bin 500 TL teklifi var!

Emekli vatandaşlar için bankalar tarafından sağlanan ek ödemeler, Nisan ayının sonunda da şartsız ve koşulsuz olarak devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisi ve EYT'li olan herkes, promosyon ödemelerinden yararlanma şansına sahip oluyor. Bu promosyon ücretleri de her geçen gün artış gösteriyor. Son açıklanan rakamlara göre, 4A, 4B ve 4C emeklisi TCKN'ya göre 16.500 TL promosyon alabilecek. Finansbank, emekli vatandaşlar için en yüksek promosyon veren bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Uzun süredir yapılan emekli promosyon ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. SSK, Bağ-Kur, Memur emeklisi ve EYT'li emekliler için Finansbank tarafından yeni bir promosyon fırsatı duyuruldu. Başvuru yapan emekliye tam 16.500 TL ödeme yapılacak. Finansbank, emekli promosyon ödemelerinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı ve yüksek promosyon imkanı sunmaya devam ediyor. Promosyon ödemesi için emeklilerin maaşını Finansbank'a taşıması ve 3 yıllık taahhüt vermesi gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 NİSAN
Finansbank, emekli promosyonu başvurularını sadece şubelerinden değil, aynı zamanda online bankacılık kanalları üzerinden de kabul ediyor. Emekli vatandaşlar, Finansbank'a maaş taşıma başvurusu yaparak bu fırsattan yararlanabilirler. Başvurular için son tarih 30 Nisan olarak belirlendiği için, bu tarihi kaçırmamak için emekli vatandaşlar dikkatli olmalıdır. Finansbank'ın emekli promosyonu, sadece yüksek tutarıyla değil, aynı zamanda sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Maaşını Finansbank'a taşıyan emekliler, en düşük faizli kredi ve faizsiz nakit avans fırsatlarından da yararlanabiliyorlar. Bu nedenle, emekli vatandaşlar için Finansbank'ın sunmuş olduğu promosyon fırsatı oldukça cazip bir seçenek olabilir. Sonuç olarak, emekli vatandaşlar için sağlanan banka promosyonları, maddi açıdan büyük bir destek sağlamaktadır. Finansbank'ın emekli promosyonu, yüksek tutarı ve sunduğu avantajları ile dikkat çekmektedir. Emekli vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek maddi açıdan rahatlamalarını sağlayabilirler.