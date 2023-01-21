QNB Finansbank büyüklüğünü ortaya koydu! Emekli promosyonlarında akla gelmeyen rakamı açıkladı: Güncel kampanya göz doldurdu







QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ







QNB FİNANSBANK PROMOSYON ŞARTLARI

Emekli vatandaşların gözdesi olan promosyonlar milyonlarca kişinin gözdesi haline gelirken bankalar tarafından yenilikler ise doğmaya başladı. Bankalar arasında rekabet yarışı kaldığı yerden devam ederken Ocak ayıyla beraber rakamlarda güncellemeler yaşandı. Yeni yılla beraber maaşlara zam gelirken en çok müşteriye sahip olmaya çalışan bankalar rekor kırdı. İşte, QNB Finansbank promosyon rakamlarına dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 3 bin TL,3.500 - 7.499 TL aralığında olan emeklilere 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasında olan maaşlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ödenecek tutar ise 5 bin TL olarak belirlendi.-Promosyon ödemelerinden yararlanmak için emekli maaşı ilgili bankaya taşınarak 3 yıllık taahhüd verilmesi gerekir. -Promosyon ödemeleri için farklı şartlar söz konusu değildir. -Bir banka üzerinden farklı maaş alanlara ise toplam maaş üzerinden promosyon ödemesi yapılır. -3 yıllık sözleşmeyle beraber promosyon tutarları hesaplara yatırılır. -3 yıl içerisinde maaşlara zam gelmesiyle beraber promosyon tutarlarının üzerine de ekleme yapılır. -QNB Finansbank promosyon kampanyası 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam eder.