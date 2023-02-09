









QNB FİNANSBANK'IN EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI







QNB Finansbank emekli promosyonunda tahta oturdu: Yeni rakam dudak uçuklattı. Güncel olarak açıklanması beklenen promosyon ödeme miktarları bankalar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Emekli promosyon ödeme miktarları merak ediliyor. QNB Finansbank'ın emekliler için hazırladığı emeklilik promosyon taslağı belli oldu. İşte QNB Finansbank'ın 2023 yılı emekli promosyon miktarı....Bankaların emekli promosyon miktarları tek tek belli olmaya başladı. Milyonlarca emekli alacakları promosyon ödeme miktarlarını merak ediyor. Bir açıklama da QNB Finansbank'dan geldi.Emekli promosyonları maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacaklara veriliyor. Şubat ayı itibariyle şubat ayında emekliler için verilecek promosyon ödeme miktarı belli oldu. Banka tarafından yapılan resmi açıklamada: bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere 3 bin TL promosyon verilecek. Maaşların artması ile birlikte bu oran 5 bin TL'ye kadar yükselecek. Yüksek bir emekli maaşınız var ise 5 bin TL oranında promosyon ödemesi alabileceksiniz. Kampanyaya katılım sağlamak ve Finansbank'ın sunduğu promosyon ödemelerini alabilmek için şubelere giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Ya da mobil bankacılık üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.