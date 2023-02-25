QNB Finansbank emekli promosyonunda zirveye oynadı! Maaşını taşıyan en yüksek rakamı hemen alacak

QNB Finansbank, Emeklilere Yönelik Promosyon Rakamlarını Güncelledi: İşte Şubat Ayı Rakamları QNB Finansbank, emekli vatandaşları sevindirecek bir hamle yaparak şubat ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. Güncellenen rakamlar büyük ilgi gördü ve milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan biri haline geldi.
Emekli promosyon rakamları, bankalar arasında rekabet ortamı yaratarak vatandaşların en yüksek promosyonu veren bankayı tercih etmelerine neden oluyor. Bu nedenle, 2022 yılında emekli promosyonları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. QNB Finansbank, yeni yılın başlamasıyla birlikte emekli promosyon sürecinin nasıl işleyeceği hakkında merak uyandırmıştı. Şimdi ise banka, şubat ayı güncel emekli promosyon rakamlarını açıkladı. İşte güncel rakamlar...
QNB Finansbank, emeklilere yönelik yaptığı hamleyle dikkatleri üzerine çekti. Şubat ayı emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyuran banka, ilgiyi üzerine çekti. En çok merak edilen konuların başında gelen emekli promosyon rakamları, bankalar arasında büyük bir yarışın oluşmasına neden oluyor. QNB Finansbank da bu yarışta güncel rakamlarını açıkladı: 3.500 TL’ye Kadar Maaşı Alanlara: 3.000 TL 3.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar Maaş Alanlara: 3.500 TL 7.500 TL'den 10.000 TL'ye kadar Maaş Alanlara: 4.500 TL 10.000 TL'den daha fazla Maaş Alanlara: 5.000 TL Ayrıca QNB Finansbank, emeklilere özel olarak ek avantajlar sunuyor. Bu avantajlar arasında, yurt içi diğer tüm banka ATM'lerinden ayda iki kez ücretsiz para çekme hakkı, bireysel internet şube ve QNB Mobil’den yapılacak EFT saatlerinde ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti, QNB Finansbank şubelerinde yapılacak işlemlerde sıra önceliği ve Emekli Bankacılığı müşterilerine özel 0850 222 11 00 numarasından her daim faydalanabilirler. Eğer CardFinans Emekli kredi kartına sahip olursanız, ilk yıl boyunca yıllık üyelik ücreti tahsil edilmez. Bu bir yılın sonunda, CardFinans Emekli kredi kartı için en az bir otomatik fatura ödeme talimatı verilir ve bu talimatlar düzenli olarak ödenirse, kredi kartı için yıllık üyelik ücreti alınmaya devam edilmez.