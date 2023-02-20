















QNB FİNANSBANK ÖDEMELERİ

QNB Finansbank'ın 2023 şubat ayı güncel ödeme promosyon tutarları:

QNB Finansbank emeklilere müjdeyi verdi: 5.500 TL üstü maaş alanlara o ücret ödenecek. QNB Finansbank emekli promosyon rakamlarını duyurdu. Milyonlarca emeklinin beklediği promosyon ödemeleri bankalar tarafından açıklanmaya başladı.Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren, bunu taahhüt eden kişilere verilen promosyon ödeme miktarları çok sık sorgulanıyor. Finansbank emeklilere ne kadar promosyon vereceğini açıkladı. Emeklinin yüzünü güldürecek miktarlar haberimizde yer alacak. İşte detaylar...Bankalar arasındaki rekabetli konulardan biri de promosyon ödemeleri. Bu sene iyice artan rekabet sonucu milyonlarca emeklinin aradığı şey ise bankaların promosyon ödeme miktarları. Yarışa kamu bankalarının dahil olmasıyla rekabet iyice kızıştı.Özel bankaların önde götürdüğü rekabet ortamında QNB Finansbank yüzleri güldüren açıklamalar geldi. 2023 yılı güncel emekli promosyon ödemelerini açıklayan banka emeklinin yanında olacağı müjdesini de verdi. Emekli ve asgari ücrete yapılan zamlar neticesinde promosyon ödeme miktarları bir hayli arttı. Özellikle özel bankalar bu konuda kemerleri iyiden iyiye gevşetti. İşte sevindirici ayrıntılar...3 bin 500 TL maaş alanlar için 3 bin TL 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL maaş alanlar için 3 bin 500 TL 7 bin 500 TL ve 10 bin TL maaş alanlar için: 4 bin 500 TL 10 bin TL ve üzerinde maaşlı kişiler için de 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca iki kez farklı bir banka ATM'sinden maaş çekme ya da para çekme işlemi ücretsiz olarak uygulanacak. Bu bir sene için geçerli olacak. Bankacılık işlemlerinde EFT muafiyeti de sağlanacak.