Yeni yılla beraber zam haberleri gelmeye başlarken vatandaşlara nakit ihtiyacı imkanı sunulurken 10 bin TL ödeme yapılacağı haberi verildi. QNB Finansbank yeni kampanyasıyla göz doldurdu. Uygun faiz oranları ve geri ödeme seçeneklerini duyanlar şubelere akın etti.
Kredi
22 Ocak 2023 - 10:45
QNB Finansbank eşi dostu kıskandıracak kampanyayı başlattı! 100.000 TL'yi şak diye veriyor: Kimseye borcunuz kalmayacak!
Nakit sıkıntısı yaşayanlar için fırsat QNB Finansbank üzerinden kampanya duyurusu gelirken düşük faiz oranıyla nakit desteği verildi. 10 bin TL ödeme yapacak olan QNB Finansbank kampanyasına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.
Kredi
22 Ocak 2023 - 10:45