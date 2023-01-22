Kredi
22 Ocak 2023 - 10:45

QNB Finansbank eşi dostu kıskandıracak kampanyayı başlattı! 100.000 TL'yi şak diye veriyor: Kimseye borcunuz kalmayacak!

Nakit sıkıntısı yaşayanlar için fırsat QNB Finansbank üzerinden kampanya duyurusu gelirken düşük faiz oranıyla nakit desteği verildi. 10 bin TL ödeme yapacak olan QNB Finansbank kampanyasına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

Kredi
22 Ocak 2023 - 10:45
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QNB Finansbank eşi dostu kıskandıracak kampanyayı başlattı! 100.000 TL'yi şak diye veriyor: Kimseye borcunuz kalmayacak!


Yeni yılla beraber zam haberleri gelmeye başlarken vatandaşlara nakit ihtiyacı imkanı sunulurken 10 bin TL ödeme yapılacağı haberi verildi. QNB Finansbank yeni kampanyasıyla göz doldurdu. Uygun faiz oranları ve geri ödeme seçeneklerini duyanlar şubelere akın etti.

NAKİT İHTİYACI OLANLARA DESTEK VERİLDİ

Kampanyalar üst üste gelmeye devam ederken Finansbank 5 ayrı kredi kampanyasıyla müşterilerine hizmet sunuldu. Finansbank ile kampanyası müşterilere tanıtılırken 7 gün içerisinde başvuru yapacak olanlara ''Kredi Tanış'' kampanyasında yararlanma imkanı verildi. Finansbank 2022 yılı içerisinde ihtiyaç kredisi ve hazır kredi kullanmayan banka müşterileri için yeni kampanya duyurusunda bulundular.



Finansbank kredi kampanyası

KREDİ KULLANAMAYANLARA AVANTAJ

Finansbank "Kampanya Genel Amaçlı Krediler" ismiyle beraber yeni kampanya duyuruları yapılırken paket detayları açıklandı. Finansbank yayınladığı 2 pakete ek olarak farklı kampanyalarla vatandaşlara destek verdi. Kamu personellerini yakından ilgilendiren açıklamada yeni kredi paketi ile olağanüstü faiz oranları ve 3 ay vade seçeneği imkanı sağlandı. Borç transfer kredisi kapsamında faiz oranlarını 1.74 e düşürdüğünü açıklayan Finansbank, 36 ay vadeyle beraber destek verdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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