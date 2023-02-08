QNB Finansbank kampanyada çığır açtı! Tek bir SMS ile 100 bin TL hesapta!

QNB FİNANSBANK’A SMS ATANA 100 BİN LİRA!
QNB Finansbank’ta diğer bankalar gibi kesenin ağzını iyice açıyor. Nakite sıkışan vatandaşlar için tek tek kredi
avantajları gün yüzüne çıkıyor. QNB Finansbank’ın kredisine katılmak isteyenler SMS atarak 100 bin liranın sahibi olacaklar. Peki başvurular nasıl yapılıyor? İşte detaylar….
Kredi almak için yeterli uygunluğu bulunan vatandaşlar ihtiyaç kredisi alabilmek için QNB müşterisi oluyor. Banka müşterilerine özel olarak hazırlanan bu kredi de 24 ay vede seçeneği ile tüm bireysel müşteriler ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek. Üstelik ödemeler ise uygun vade seçenekleri ile hazırlanıyor.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
QNB Finansbank’ın ihtiyaç kredisine bir çok vatandaş başvurmak istiyor. Bankanın internet bankacılığı üzerinden kısa süredi ihtiyaç kredisi almak mümkün. Vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda bir SMS ile nakit krediye sahip olacaklar. Bir çok banka müşterisi 100 bin liraya kadar kredi imkanından yararlanabilecek. SMS ile başvuru yapmak isteyenler TC kimlik numaralarını 5030 a mesaj atarak krediye başvuru yapabilecek. Ayrıca bu kredi imkanı emekli olan bireysel müşteriler için de geçerli. Emekliler de hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kampanyalarından yararlanarak nakit sıkıntısından kurtulabilecek. Herkes QNB finans
bank müşterisi olarak kolay ve hızlı bir şekilde kredinin sahibi olabilir.