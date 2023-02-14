QNB Finansbank müşterisi olan yaşadı! Mobilden hemen bunu yapana 21 bin TL 'hoş geldin' sürprizi ödenecek!

Müşterilerine ek ödemeyle beraber destek veren QNB Finansbank'tan görülmemiş imkan sağlanırken vatandaşlar ise başvuru şartlarını ve kimlerin bu ödemeden yararlanabileceğini araştırmaya başladı. 21 bin TL ödeme kampanyasına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi notu 1500 üzerinde olan herkes bahsi geçen kredi için başvuruda bulunabilecek. Ek olarak müşterilerin 18 yaşını doldurmuş olması ise aranan diğer şartlardandır. QNB Finansbank kredi başvurusu için banka müşterisi olanlar ister şubelere giderek ister kısa mesaj ile beraber anında müracaat işlemlerini tamamlar. 21 bin TL ödeme alan kişiler ise 3 ay ertelemeli olarak ilk taksiti ödeyeme başlar.