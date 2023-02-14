Finans
14 Şubat 2023 - 13:30

QNB Finansbank müşterisi olan yaşadı! Mobilden hemen bunu yapana 21 bin TL 'hoş geldin' sürprizi ödenecek!

QNB Finansbank müşterilerine benzeri görülmemiş fırsat geldi. 21 bin TL ödeme verileceği bilgisi kısa sürede yoğun ilgi gördü. QNB Finansbank müşterilerinin cepleri anında para ile dolacak. İşte, QNB Finansbank nakit destek detayları haberimizde.

Finans
14 Şubat 2023 - 13:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
QNB Finansbank müşterisi olan yaşadı! Mobilden hemen bunu yapana 21 bin TL 'hoş geldin' sürprizi ödenecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Müşterilerine ek ödemeyle beraber destek veren QNB Finansbank'tan görülmemiş imkan sağlanırken vatandaşlar ise başvuru şartlarını ve kimlerin bu ödemeden yararlanabileceğini araştırmaya başladı. 21 bin TL ödeme kampanyasına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

QNB Finanbank 21 bin tl kredi

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi notu 1500 üzerinde olan herkes bahsi geçen kredi için başvuruda bulunabilecek. Ek olarak müşterilerin 18 yaşını doldurmuş olması ise aranan diğer şartlardandır. QNB Finansbank kredi başvurusu için banka müşterisi olanlar ister şubelere giderek ister kısa mesaj ile beraber anında müracaat işlemlerini tamamlar. 21 bin TL ödeme alan kişiler ise 3 ay ertelemeli olarak ilk taksiti ödeyeme başlar.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ