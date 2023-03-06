QNB Finansbank rakiplerine fark atacak kampanyayı duyurdu! 12 ay tek kuruş faiz almayacak

QNB Finansbank, müşterilerine özel faizsiz kredi
kartı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında faizsiz kredi kartına sahip olmak isteyenler, hemen başvuruda bulunabilirler. Bu fırsatı kaçırmamak için QNB Finansbank şubelerine ya da internet sitesine başvurabilirsiniz.
QNB, müşterilerini mutlu etmeye devam ediyor! Faizsiz kredi kartı fırsatı için hemen başvurun! Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor ve QNB Finansbank bu yarışta bir adım öne geçiyor! Faizsiz kredi imkanı sunan banka, tüm müşterilerine cazip bir teklif sunuyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
12 AY VADE FIRSATI
Bankalar arasındaki rekabet kızışıyor! Emekli promosyonlarından sonra şimdi de kredi kampanyaları gündemde! QNB Finansbank, müşterilerine özel şahane bir kampanya ile karşımıza çıkıyor: Tüm müşterilerine faizsiz kredi fırsatı sunuyor! Üstelik, yeni ya da eski müşteri ayrımı yapmadan herkes bu avantajdan faydalanabilir. Ayrıca, 12 ay vade seçeneği de kampanyanın bir diğer cazip özelliği. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
QNB KREDİ KAMPANYASI
QNB Finansbank, müşterilerine sunduğu kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların neler olduğu ise merak konusu. Kampanyaya başvuru yapabilmek için gerekli olan şartları sizler için derledik.
QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU
QNB Finansbank, 20 bin TL'ye kadar verilecek olan kredi kampanyasının başvuru şartlarını belirledi. Bu kampanyadan yararlanabilmek için KOBİ'lerin cirosunun 8 bin TL'ye kadar olması gerekmektedir. Kampanya hakkındaki detaylı bilgilere, QNB Finansbank şubeleri ve resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.