QNB Finansbank rakiplerine meydan okudu! Mart ayına özel en yüksek emekli promosyon kampanyası başladı







QNB FİNANSBANK PROMOSYON ANLAŞMASI







Bankalar kurumlarla birkaç sene içinde promosyon anlaşmalarına vararak personellere promosyon ödemesi yapıyor. Peki QNB Finansbank ile MEB arasında düzenlenen anlaşma nedir? promosyon tutarı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Devlet kurumları 3 senede bir personellerin maaşlarını aldığı bankalarla anlaşmaya giderek promosyon düzenlemesi yapıyorlar. MEB bu sene QNB Finansbank aracılığıyla bir promosyon ödemesi anlaşmasına vardı. Yapılan çalışmalar 13 Aralık 2022 tarihinde başladı ve 3 Şubat 2023 tarihinde sona ererek netleşti. Gelen haberlere göre MEB ve QNB Finansbank arasında 3 senelik bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma sonrasında personellere 16 bin TL promosyon ödemesi yapılmasına karar verildi.Bu kapsamda Çankırı Milli Eğitim personelleri 16 bin TL ödemenin sahibi oldu. QNB Finansbank ve Çankırı Mili Eğitim kurumu arasında yapılan anlaşma 3 Şubat tarihinde belirlenerek QNB Finansbank resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Anlaşılan promosyon tutarı 16 bin TL çok süre geçmeden personellerin hesaplarına geçti. Çankırı Milli Eğitim ve QNB Finansbank 3 sene boyunca çalışmaya devam edecek ve kurum personelleri maaşlarını üç sene daha bu bankadan alacak. Özellikle son dönemlerde bankaların kurumlarla yaptıkları promosyon anlaşmaları önem kazanmaya başladı. Kurumlar, personellerinin en avantajlı promosyon ödemesini alabilmesi için en iyi teklif verecek bankayı değerlendirmeye gayret ediyor.