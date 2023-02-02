Kredi
02 Şubat 2023 - 20:15

QNB Finansbank sahalara döndü! 18-60 yaş arasındakiler hemen bunu yapsın: Tam 50.000 TL alacaklar

QNB Finansbank'tan çok kolay kredi kampanyası! 19 yaş üzeri tüm vatandaşlar koşulsuz şartsız 50000 TL'ye kadar krediyi kolayca alabiliyor. İşte kolay kredi kampanyasının detayları...

Kredi
02 Şubat 2023 - 20:15
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QNB Finansbank sahalara döndü! 18-60 yaş arasındakiler hemen bunu yapsın: Tam 50.000 TL alacaklar
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QNB Finansbank'tan SMS ile başvuru yaparak ya da internet sitesinden form doldurularak, 19 yaş üzeri kişilere 50.000TL'ye kadar gelir belgesiz şekilde kredi sağlanıyor. 

QNB FİNANS BANKASI'NDAN ANINDA KREDİ KAMPANYASI! 

QNB finans Bankası, 19 yaş üzeri bireylere nakit ihtiyaçlarını karşılamak için anında kredi kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu için 50.000 TL’ye kadar gelir belgesiz şekilde yararlanabiliyor. 



 

QNB

 

SMS İLE BAŞVURABİLİRSİNİZ!

QNB Finansbank, kredi başvurularını hızlandırmak için SMS yöntemiyle de ihtiyaç kredisi başvurusu alıyor. Vatandaşlar, kimlik numaralarını 5030’a SMS olarak göndererek kredi başvurusu yapabiliyor. Bu durumda kredi onayı alındıktan sonra, kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile beraber kredi başvurusunu tamamlayabiliyor. 

 

WEBSİTE ÜZERİNDEN DE BAŞVURABİLİRSİNİZ!

SMS yerine bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurusunda bulunmak da mümkün. Bu işlemin sonucunu 5 dakika içinde almak mümkün. QNB Finansbank, bu kampanyayla uygun faizli ve kolay ödeme seçenekleri sunuyor. Banka, ayrıca kredi faiz oranları hakkında da detaylı bilgilere resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Böylece vatandaşlar kredi başvurusu yaparken daha bilinçli kararlar verebiliyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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