Quad liderleri Hiroşima'da buluştu! G7'de 'Gözdağı ve baskılardan arınmış bölge' vaadi..







4 LİDERDEN ORTAK GÖRÜŞ AÇIKLAMASI











Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesi ikinci gününde de devam ediyor. Dört ulusun liderleri zirvenin aralarında bir araya geldi. Toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'nin başkanı Joe Biden ile birlikte Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılım gösterdiği bildirildi.Kişida burada yaptığı konuşmada, "Hukukun üstünlüğüne dayalı olan uluslararası düzen tehdit edilmektedir" dedi. Biden, Dörtlü Misyonun "özgür, açık, güvenli ve müreffeh Hint-Pasifik vizyonunu ilerlettiğini" ve demokrasinin gücünü gösterdiğini ifade etti. Albanese dili kullanmaya devam ederek, "Quad'ın ileriye dönük, eyleme geçirilebilir gündemi aracılığıyla, ortak zorluklarımızı ele almak adına harekete geçiyoruz." derken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Quad Group'un Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve aynı zamanda refah için kurulan bir platform olduğunu söyledi ve Hindistan'ın 2024'te zirveye ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdi.