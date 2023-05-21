DÜNYA
21 Mayıs 2023 - 13:38

Quad liderleri Hiroşima'da buluştu! G7'de 'Gözdağı ve baskılardan arınmış bölge' vaadi..

Dört yönlü güvenlik diyaloğunun "Quad" ülkeleri olan ABD, Avustralya, Japonya ile Hindistan, G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldiler. Yapılan toplantıda ise "gözdağı ve baskıdan arınmış bir bölge" yaratma sözünde mutabık kaldIlar.

DÜNYA
21 Mayıs 2023 - 13:38
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Quad liderleri Hiroşima'da buluştu! G7'de 'Gözdağı ve baskılardan arınmış bölge' vaadi..


Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 zirvesi ikinci gününde de devam ediyor. Dört ulusun liderleri zirvenin aralarında bir araya geldi.

Toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'nin başkanı Joe Biden ile birlikte Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılım gösterdiği bildirildi.

4 LİDERDEN ORTAK GÖRÜŞ AÇIKLAMASI

Quad liderleri Hiroşima'da buluştu! G7'de 'Gözdağı ve baskılardan arınmış bölge' vaadi



Kişida burada yaptığı konuşmada, "Hukukun üstünlüğüne dayalı olan uluslararası düzen tehdit edilmektedir" dedi. Biden, Dörtlü Misyonun "özgür, açık, güvenli ve müreffeh Hint-Pasifik vizyonunu ilerlettiğini" ve demokrasinin gücünü gösterdiğini ifade etti.

Albanese dili kullanmaya devam ederek, "Quad'ın ileriye dönük, eyleme geçirilebilir gündemi aracılığıyla, ortak zorluklarımızı ele almak adına harekete geçiyoruz." derken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Quad Group'un Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve aynı zamanda refah için kurulan bir platform olduğunu söyledi ve Hindistan'ın 2024'te zirveye ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdi.

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