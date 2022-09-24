QUAD ülkelerinden kapsamlı BM reformu için iş birliği kararı













QUAD olarak bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ittifakını oluşturan Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına katılmak üzere bulundukları ABD'nin New York kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. "Statükoyu değiştirmeye veya bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik her şekilde tek taraflı eyleme şiddetle karşı çıktığı" vurgulandı. Açıklamada QUAD'ın "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılması da dahil olmak suretiyle kapsamlı bir BM reformu gündemini ilerletmede anlaştığı" kaydedildi. Toplantıda, "Uluslararası ve çok taraflı sistemi tek taraflı olarak yıkma girişimlerinin BM'de dahil olmak suretiyle ele alınması ihtiyacının altının çizildiği" dile getirildi.QUAD şeklinde de bilinen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD), Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan arasında 2007'de başlatılan ve 2017'de dörtlü bir ittifak halini alan Çin'e karşı gayrı resmi bir stratejik ortaklık olarak tanımlanıyor.